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Sanità e ospedale: il Comune convoca un Consiglio comunale aperto

La seduta è in programma martedì 26 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Il Consiglio comunale di Massa Marittima si riunirà in seduta aperta martedì 26 maggio alle 15, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza, per affrontare il tema della sanità territoriale e della situazione dell’ospedale Sant’Andrea.

All’incontro parteciperanno Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana Sud Est, insieme alla direzione aziendale, per un confronto con il Consiglio comunale, le istituzioni e la cittadinanza sui servizi sanitari del territorio, sulle prospettive dell’ospedale e sull’organizzazione della sanità locale.

La seduta sarà aperta al pubblico e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali istituzionali del Comune.

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