Home AttualitàVandali in azione nel parco e nei giardinetti, il Comune: “Segnalare situazioni di degrado”
AttualitàAttualità Colline del FioraAttualità GrossetoColline del Fiora

Vandali in azione nel parco e nei giardinetti, il Comune: “Segnalare situazioni di degrado”

L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nella tutela del patrimonio pubblico

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Sorano (Grosseto). Nei giorni scorsi sono stati riscontrati alcuni episodi di incuria e danneggiamento ai giardinetti e al Parco della Rimembranza di Sorano. Oltre alla presenza di rifiuti abbandonati nell’area verde, sono state tagliate le corde utilizzate per sostenere e favorire la crescita degli alberi messi a dimora, sono stati danneggiati alcuni lampioni ed è stato rotto il tappo di un pozzetto.

«Si tratta di comportamenti che danneggiano l’intera comunità – sottolineano il sindaco Barbara Belcari e il vicesindaco Riccardo Palla, con delega al decoro urbano –. Il Comune si impegna ogni giorno per mantenere giardini e parchi pubblici puliti, sicuri e curati, investendo risorse e lavoro per garantire spazi accoglienti a cittadini e visitatori. Per questo rivolgiamo un appello al senso civico di tutti: il rispetto dei beni comuni è una responsabilità condivisa e passa anche dai piccoli gesti quotidiani».

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nella tutela del patrimonio pubblico, segnalando eventuali situazioni di degrado o comportamenti che possano arrecare danno agli spazi della collettività: «Prendersi cura dei luoghi pubblici significa prendersi cura della propria comunità e contribuire a mantenere Sorano un paese più decoroso, vivibile e accogliente per tutti».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Grande Estate”, il Comune: “Un lavoro di squadra...

Beatrix: il super yacht di 50 metri solca...

Trasporto pubblico locale: da Regione quasi 12 milioni...

“GRande Estate”: il Cisom allestisce una nursery in...

Rigenerarsi con il Forest Bathing: in paese prima...

Acquedotto Fiora dona fontanello all’ospedale Misericordia: sarà a...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: