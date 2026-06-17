“Gioca, impara, vinci!”: con Ricrea arriva il Summer Steel Game nei centri estivi in Maremma

Grosseto. Centri estivi, Grest, oratori e associazioni sono pronti a mettersi in gioco con Summer Steel Game, il progetto educativo promosso da Ricrea insieme a Eduiren, che anche nel 2026 porterà divertimento, sostenibilità e formazione ambientale in tutta Italia.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno coinvolto migliaia di giovani partecipanti, Summer Steel Game torna con una formula ancora più coinvolgente, pensata per avvicinare bambini e ragazzi al tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso attività interattive, sfide a squadre e momenti di apprendimento dinamici e divertenti.

Protagonisti saranno i giovani partecipanti, chiamati a cimentarsi in quiz, missioni e attività digitali per scoprire come dare nuova vita agli imballaggi in acciaio di uso quotidiano: dalle scatolette ai barattoli, dai tappi corona alle bombolette spray fino ai contenitori per alimenti e vernici.

“Educare alla sostenibilità significa creare esperienze che sappiano coinvolgere e lasciare un segno. I giovani sono protagonisti del cambiamento e possono diventare ambasciatori di comportamenti responsabili all’interno delle loro famiglie e dei loro contesti quotidiani – afferma Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea –. Con Summer Steel Game vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in un percorso in cui il gioco diventa uno strumento per conoscere il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio e comprendere quanto anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire alla tutela dell’ambiente”.

Anche le realtà educative della provincia di Grosseto potranno aderire gratuitamente all’iniziativa e partecipare a un percorso coinvolgente che coniuga gioco, educazione ambientale e spirito di squadra.

Ogni struttura partecipante riceverà gratuitamente “Crea la tua piiista!”, il gioco in scatola che stimola creatività e fantasia attraverso percorsi sempre nuovi e sfide coinvolgenti, introducendo i ragazzi ai temi del progetto in modo originale e partecipativo.

Gli incontri prenderanno il via il 22 giugno, con una breve lezione live condotta da Alvin Crescini di Peaktime, agenzia specializzata nella realizzazione di format educativi. Grazie a video, immagini e contenuti multimediali, i ragazzi e le ragazze scopriranno il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio e il contributo che ciascuno può dare alla tutela dell’ambiente.

A seguire spazio alla competizione: le squadre si sfideranno in un quiz a tempo con domande a risposta multipla. Ogni risposta corretta consentirà di accumulare punti preziosi per il proprio centro estivo, Grest o associazione, in una gara dove preparazione, velocità e spirito di squadra faranno la differenza.

In palio premi per le strutture partecipanti. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a centri estivi, Grest, oratori e associazioni di tutta Italia.

Per informazioni e iscrizioni: summersteelgame.it