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Mazzocco: “Raffica di furti in periferia, subito telecamere nelle strade principali”

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). In questi giorni si sono verificati diversi casi di furti nelle case o nei poderi alla periferia di Massa Marittima: Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione, interviene esprimendo la sua preoccupazione e con una proposta.

“Prima di tutto analizziamo le dinamiche: i furti sono avvenuti di giorno e con i proprietari usciti di casa da poco tempo e rientrati poco dopo – dichiara Mazzocco -. Non voglio certo sostituirmi alle forze dell’ordine che indagano e a cui esprimo tutta la mia stima, ma sembra chiaro che ci troviamo di fronte a persone organizzate in modo da sorvegliare prima le abitudini delle famiglie che vogliono colpire e che qualcuno fa il palo durante il furto, che avviene nel preciso momento in cui i proprietari escono. I furti avvengono infatti in pieno giorno e, nel caso di alcuni, si ripetono da anni. Una situazione preoccupante e che genera rabbia e sconcerto nel suo inesorabile ripetersi senza che nulla di concreto sia stato fatto da parte delle istituzioni”.

“Da una parte ci vogliono sicuramente più controlli e la presenza delle forze dell’ordine non solo nel paese, ma anche nella periferia, pur sapendo della problematica di carenza di personale in divisa. Ragione di più – conclude Mazzoccoper ricorrere all’istallazione di telecamere nelle arterie principali periferiche da cui quasi obbligatoriamente si deve passare per muoversi da un posto all’altro dell’immediata periferia del paese o per accedere al paese. Questo può e deve essere fatto subito come risposta concreta ad un problema che affligge tutti i residenti  e che purtroppo si ripete da anni”.  

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