Scuola di cinema: un nuovo appuntamento al Molino Hub con corti vecchi e nuovi

Grosseto. Un nuovo appuntamento con la Scuola di cinema di Grosseto.

Con la fine delle lezioni si presentano i nuovi lavori, ma anche alcuni dei corti più apprezzati degli ultimi anni.

L’appuntamento è per giovedì 18 giugno alle 21.15 al Molino Hub (via del Molino a vento, 17) a Grosseto, uno spazio multiculturale animato da Clan e Kansassiti Aps negli ambienti concessi dall’Istituzione Le Mura, che anche quest’anno sostiene la realizzazione di attività culturali finalizzate alla valorizzazione delle storiche Mura Medicee.

Il programma

Il programma della serata prevede la proiezione degli ultimi lavori, “Ho qualcosa da dirvi”, “Io ci sono” e “Visita guidata”, oltre ai monologhi, ma sono in programma anche alcune chicche d’annata: “Il regalo”, “Ragionevoli dubbi” e “Dalla finestra aperta” con Claudio Gioè e Cecilia Dazzi realizzato nel 2006, esattamente venti anni fa, a dimostrazione che la scuola di cinema è uno spazio di formazione importante per la città di Grosseto.

Per quanto riguarda i nuovi lavori si tratta dei corti realizzati, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito dei corsi di regia, sceneggiatura e recitazione dell’anno 2025-2026.

Si tratta di un’occasione, per tutti gli appassionati di cinema e non solo, per vedere sul grande schermo i risultati di un percorso formativo molto articolato, durato oltre sette mesi, curato dal regista e sceneggiatore Francesco Falaschi, dallo sceneggiatore Alessio Brizzi e dagli attori Arianna Ninchi e Daniele Parisi.

La Scuola di cinema di Grosseto è ormai una realtà storicamente radicata nel nostro territorio, un punto di riferimento, con i suoi corsi di regia, sceneggiatura e recitazione cinematografica, per la formazione di scrittori di cinema, filmakers e attori.

Ingresso con tessera Clan o Kansassiti. Chi ne fosse sprovvisto può farla direttamente sul posto al costo di 5 euro.