Torna il soggiorno estivo per gli over 75: come partecipare

Magliano in Toscana (Grosseto). Anche quest’anno il Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista di Magliano, organizza, dal 20 al 27 luglio, un soggiorno estivo per over 75 al Bagnolo per un massimo di 14 persone.

Il soggiorno è rivolto ai cittadini residenti con più di 75 anni di età, autosufficienti, o in grado comunque di svolgere le attività quotidiane, con l’obiettivo di far riscoprire loro il piacere di stare insieme, rispondere ai bisogni di socializzazione e allo stesso tempo svagarsi allontanandosi dalla propria quotidianità.

“Sono felice di presentare un’iniziativa che nasce dalla volontà di offrire – spiega Anna Lampredi, assessore al sociale del Comune di Magliano in Toscana – momenti di serenità, socialità e benessere. L’obiettivo è garantire a tutti i partecipanti una vacanza sicura, senza pensieri, dove potersi dedicare al riposo, alle passeggiate e alle attività ricreative programmate. Crediamo fermamente che il tempo libero e la cura delle relazioni sociali siano fondamentali per la qualità della vita, anche in età avanzata”.

Il soggiorno

Il soggiorno si svolgerà alla colonia del Bagnolo, messa a disposizione dalla parrocchia di san Giovanni Battista di Magliano in Toscana, e comprenderà il vitto e l’alloggio, l’intrattenimento con personale qualificato per alcune ore al giorno, l’assicurazione e, soltanto per otto persone, anche il trasporto nel caso in cui non ci sia la possibilità da parte dei familiari di accompagnarli.

C’è tempo fino a lunedì 6 luglio per presentare la domanda compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune (www.comune.magliano-in-toscana.gr.it) oppure si può ritirare recandosi direttamente negli uffici comunali.