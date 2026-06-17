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Insediata la Consulta comunale dei giovani: formalizzate le cariche

Martedì scorso si è svolta la prima riunione

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Martedì pomeriggio, nella sala Giunta del palazzo comunale di Massa Marittima, si è tenuta la prima assemblea di insediamento della Consulta comunale dei giovani, dopo le consultazioni dello scorso 29 maggio durante le quali i giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, residenti nel territorio comunale, sono stati chiamati a votare.

I nomi

In tutto sono 12 i ragazzi e le ragazze che faranno parte della Consulta sulla base dell’esito delle elezioni: Alessio Franchi, Alice Faelli, Matteo Gianfaldoni, Tommaso Sartori, Gemma Panni, Francesca Correani, Rosa Panni, Luisa Pranti, Michelle Santini, Michele Guerrini, Riccardo Maria Michelini, Giacomo Conedera.

Durante la prima riunione sono state formalizzate anche le cariche: il presidente della Consulta è Alessio Franchi, Alice Faelli è la vicepresidente, Matteo Gianfaldoni segretario.

“La Consulta dei giovani è uno strumento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità – dichiara Sara Montemaggi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Massa Marittima –. Già nel corso della prima assemblea sono emerse idee e proposte da parte dei ragazzi e delle ragazze che ne fanno parte, a dimostrazione della volontà di mettersi in gioco e contribuire attivamente alla crescita del territorio. Il Comune sarà disponibile a collaborare e a sostenere il percorso della Consulta affinché possa diventare un luogo stabile di confronto e di elaborazione di iniziative per i giovani. A tutti i componenti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”.

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