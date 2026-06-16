Torna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”: sei spettacoli gratuiti alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Domenica 28 giugno, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, avrà inizio la quinta edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al castello di Scarlino”.

Dopo quattro edizioni caratterizzate da continui “tutto esaurito”, il nuovo cartellone si presenta al suo affezionato pubblico con sei spettacoli, sul solco della tradizione, ma anche con qualche importante novità:

domenica 28 giugno, alle 21.15, “San Francesco – Il Cantico” storytelling con canzoni di Angelo Branduardi e Claudio Baglioni dedicato a Francesco d’Assisi in occasione dell’800° anniversario della sua morte, con Giacomo Moscato e Paolo Tenerini;

domenica 5 luglio, alle 21.15, “La voglia, la pazzia”, omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, con Cinzia Monari e Paolo Mari;

domenica 12 luglio, alle 21.15, “…E pensare che c’era il pensiero”, omaggio all’intelligenza e al coraggio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Giacomo Moscato e Luca Pirozzi;

domenica 19 luglio, alle 21.15, “Una donna da sognare”, spettacolo musicale sulla vita e le canzoni di Patty Pravo, con Katia Fini e Simone Salvatore;

domenica 26 luglio, alle 21.15, “Censurate! – Storie di canzoni da non cantare”, spettacolo di teatro-canzone sulla censura nella musica leggera italiana, con Paolo Tenerini e Daniele Sgherri;

sabato 1° agosto, alle 21.15, “I mostri dell’Inferno – Come non li avete mai visti”, spettacolo sulle creature mostruose dell’Inferno dantesco, con Giacomo Moscato, Dominga Tammone e Francesco Iannitti Piromallo.

Michele Bianchi, assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Scarlino, saluta il cartellone della nuova stagione estiva con grande entusiasmo: “Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della quinta edizione, una rassegna che è ormai diventata un appuntamento fisso e imperdibile della nostra estate. Anche quest’anno proponiamo un cartellone straordinario, un viaggio culturale ricchissimo che spazia dalla grande musica d’autore alla poesia, nella splendida cornice della nostra Rocca. In questo palinsesto di grande spessore, non poteva certo mancare un evento speciale dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco, un tributo doveroso a una figura centrale della nostra cultura e spiritualità. Un ringraziamento speciale va alla direzione artistica di Giacomo Moscato che, con la consueta passione e competenza, è riuscito a firmare un programma di altissimo livello, capace di emozionare e far riflettere il nostro pubblico”.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.