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Ciclabile da Albinia ai campeggi: partito l’intervento per ripristinare il collegamento

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «La viabilità ciclabile tra Albinia e i campeggi verrà temporaneamente ripristinata: partito oggi l’intervento per la creazione di un percorso alternativo in attesa della pista ciclabile definitiva»: a dare l’annuncio è il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi. 

«Da gennaio  spiega il consigliere si susseguono i contatti dell’amministrazione con Anas per ripristinare, almeno temporaneamente, la viabilità ciclabile che collega il centro abitato di Albinia ai campeggi, fortemente richiesto dalla comunità di Albinia e dagli operatori turistici che ringraziamo per aver supportato la nostra attività amministrativa».

A Berardi fa eco il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti: «Oggi parte un intervento molto importante – sottolinea il primo cittadinoe ringraziamo cittadini, associazioni e operatori che hanno promosso la raccolta firme, già arrivata a 500 sottoscrizioni, per aver sostenuto un’istanza che la nostra amministrazione da tempo stava portando avanti. Oggi Anas ha iniziato i lavori, che si concluderanno nel giro di qualche giorno». 

«Da parte mia – conclude il sindaco – un ringraziamento va anche al delegato ai lavori pubblici Berardi e l’ufficio lavori pubblici per l’impegno e per aver dato gambe al progetto». 

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