Torna “Dischi, fumetti e carte”: tre giorni tra collezionismo, musica e torneo di Subbuteo

Grosseto. Tre giorni dedicati alla passione, al collezionismo e alla cultura pop.

Da giovedì 19 a sabato 21 giugno l’Aurelia Antica Shopping Center di Grosseto ospiterà una nuova edizione di “Dischi, fumetti e carte”, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni, che porterà in città alcuni tra i più importanti e forniti espositori italiani del settore.

L’evento, a ingresso libero, trasformerà gli spazi del centro commerciale in un grande punto d’incontro per appassionati, collezionisti e curiosi. Per tre giorni i visitatori potranno immergersi in un universo fatto di musica, fumetti e carte collezionabili, alla ricerca di rarità, pezzi introvabili e oggetti che hanno segnato generazioni diverse.

Il programma

Saranno presenti circa venti espositori provenienti da tutta Italia, specializzati nei diversi settori del collezionismo. Ampio spazio sarà dedicato ai dischi in vinile, ai cd e alle memorabilia musicali, con alcuni dei più forniti operatori del panorama nazionale. Grande attenzione anche al mondo delle carte collezionabili, in particolare alle amatissime Pokémon, che negli ultimi anni hanno visto crescere enormemente il numero di appassionati e collezionisti.

Non mancheranno fumetti d’epoca e contemporanei, manga, graphic novel, albi da collezione, figurine e tanti altri articoli dedicati a chi ama la cultura pop in tutte le sue forme.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche il torneo organizzato dal Subbuteo Grosseto 2018, dedicato al celebre calcio da tavolo che continua a coinvolgere giocatori di ogni età. Un’occasione per assistere da vicino alle sfide tra appassionati e riscoprire uno dei giochi più iconici degli ultimi decenni, ancora oggi capace di unire diverse generazioni.

La manifestazione si rivolge non soltanto agli esperti del settore, ma anche alle famiglie e ai semplici curiosi. L’obiettivo è creare un evento capace di mettere insieme passioni diverse, offrendo occasioni di incontro, scambio e condivisione attraverso il fumetto, la musica e il collezionismo.

Ingresso libero.

Informazioni: www.fumettiedintorni.it o cell. 348.4410579