Batignano ritrova il suo ex asilo: i cittadini ridonano vita a uno stabile abbandonato da anni

Batignano (Grosseto). Una serata di festa, ma soprattutto il coronamento di un lungo percorso di impegno collettivo.

Sabato 13 giugno la comunità di Batignano ha inaugurato l’ex asilo del paese, uno stabile che da anni versava in stato di abbandono e che oggi torna a disposizione dei cittadini grazie al lavoro degli Usi Civici e alla collaborazione di tanti volontari.

Il recupero dell’immobile è stato reso possibile da un accordo ventennale stipulato tra gli Usi Civici di Batignano e il Cottolengo di Torino, proprietario della struttura. Un’intesa che ha permesso di restituire al paese un luogo carico di significato e di memoria, destinato a diventare nuovamente uno spazio di aggregazione e socialità.

L’inaugurazione

A tagliare il nastro inaugurale sono stati l’assessore comunale all’urbanistica, Fabrizio Rossi, il parroco don Marius, che ha impartito la benedizione ai locali, il presidente degli Usi Civici Mario Cherubini, e i consiglieri Fabio Rossi e Rossano Bellini, protagonisti insieme a tanti cittadini del percorso che ha portato alla rinascita dell’edificio.

L’inaugurazione ha registrato una partecipazione straordinaria da parte della popolazione. Numerose famiglie, giovani e anziani hanno voluto essere presenti a un appuntamento sentito da tutto il paese, a testimonianza dell’attaccamento della comunità a questo luogo e del valore che il recupero dello stabile rappresenta per Batignano.

Ma la partecipazione dei cittadini non si è limitata alla sola serata inaugurale. Nei mesi precedenti decine di volontari hanno dedicato tempo, energie e competenze alla sistemazione dell’immobile, contribuendo ai lavori necessari per renderlo nuovamente fruibile. Un impegno corale che ha trasformato il recupero dell’ex asilo in una vera e propria opera collettiva, capace di unire generazioni diverse attorno a un obiettivo comune.

“Questo risultato – è stato sottolineato durante la cerimonia – dimostra quanto una comunità possa fare quando riesce a lavorare insieme per il bene comune”.

L’ex asilo, da simbolo di abbandono, diventa così simbolo di rinascita, partecipazione e senso di appartenenza. Con la riapertura dello stabile si apre una nuova fase per Batignano. Gli spazi recuperati potranno ospitare iniziative sociali, culturali e ricreative, offrendo nuove opportunità di incontro e contribuendo a rafforzare ulteriormente il tessuto sociale del borgo.

La rinascita dell’ex asilo rappresenta dunque molto più del recupero di un edificio, ma è il risultato concreto dell’amore che una comunità nutre per il proprio territorio e della volontà di costruire insieme il proprio futuro senza dimenticare le proprie radici.