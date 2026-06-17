Giuncarico riaccende l’estate: inaugurazione della piscina comunale tra rinnovamento ed eventi

Gavorrano (Grosseto). Tutto pronto per la ripartenza della stagione estiva della piscina comunale di Giuncarico.

Venerdì 19 giugno, la struttura riaprirà ufficialmente i battenti con una giornata speciale che segna l’inizio di un nuovo corso, volto a riportare l’impianto al centro della vita sociale e ricreativa della comunità giuncarichese e dell’intero territorio.

La piscina sarà aperta a partire dalle 10.00, mentre dalle 17.00 alle 19.00 l’ingresso in vasca sarà completamente gratuito per permettere a tutti i cittadini di festeggiare la ripartenza, a cui seguirà l’aperitivo istituzionale di inaugurazione.

All’evento interverrà l’amministrazione comunale di Gavorrano, rappresentata dal sindaco Stefania Ulivieri e dal vicesindaco Daniele Tonini. Sarà l’occasione per illustrare i significativi lavori di miglioria appena conclusi, che hanno riguardato il completo rinnovamento dell’impianto idraulico ed elettrico, garantendo così massima efficienza e sicurezza alla struttura.

Accanto all’amministrazione saranno presenti i nuovi gestori, la cooperativa Melograno insieme ad Amatori Nuoto Follonica, che illustreranno i progetti strategici, gli interventi fatti e la rinnovata modalità di gestione della piscina. Un ruolo chiave nella stagione 2026 sarà giocato anche dalle associazioni locali, i cui rappresentanti saranno presenti venerdì per sancire una sinergia che renderà i cittadini e il tessuto associativo i veri protagonisti dell’estate.

“Vogliamo che la piscina torni a essere il cuore pulsante dell’estate per i giuncarichesi e per i turisti – commenta l’amministrazione comunale -. Grazie agli importanti investimenti strutturali e a una gestione dinamica, questo spazio non sarà solo un luogo di balneazione, ma un punto di ritrovo culturale, sportivo e sociale”.

I primi eventi in cartellone

Il calendario della stagione si preannuncia già ricco di appuntamenti.

Tra gli eventi di spicco già confermati:

venerdì 19 giugno aperitivo istituzionale di inaugurazione;

aperitivo istituzionale di inaugurazione; lunedì 22 giugno Festa di fine scuola. Dalle 17.00 alle 19.00 ingresso gratuito in vasca per tutti i bambini della scuola primaria di Giuncarico. A seguire, apericena e presentazione del libro “Numerantia”, scritto interamente dai bambini. L’evento fa parte della rassegna culturale del Comune di Gavorrano “Letture sotto le stelle” .

Dalle 17.00 alle 19.00 ingresso gratuito in vasca per tutti i bambini della scuola primaria di Giuncarico. A seguire, apericena e presentazione del libro “Numerantia”, scritto interamente dai bambini. L’evento fa parte della rassegna culturale del Comune di Gavorrano . sabato 4 luglio esibizione di nuoto sincronizzato (evento gratuito). A seguire, apericena a bordo vasca.

I gestori e l’amministrazione fanno sapere che ulteriori eventi e attività verranno comunicati nel corso dei prossimi giorni.