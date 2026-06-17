“Grande Estate”, il Comune: “Un lavoro di squadra per garantire un evento accessibile e sicuro”

Grosseto. È partita ufficialmente ieri la quarta edizione di “Grande Estate” che, già dalla serata inaugurale, si è confermata un grande successo.

Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce più fragili della cittadinanza, con l’obiettivo di offrire un evento capace di rispondere alle esigenze di tutti. Proprio per garantire la migliore riuscita dell’iniziativa, nei giorni precedenti è stato effettuato un sopralluogo congiunto nell’area interessata, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, degli organizzatori e delle associazioni del Terzo Settore riunite nella Consulta comunale per le disabilità.

L’incontro ha consentito di verificare direttamente sul campo gli aspetti organizzativi e logistici dell’evento, raccogliendo osservazioni, proposte e suggerimenti utili a garantire il massimo livello di accessibilità e inclusione per tutti i partecipanti.

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a Radio Stop – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale – per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle persone con disabilità nell’organizzazione di “Grande Estate”. Fin dalle fasi preparatorie è emersa una concreta volontà di rendere l’evento realmente accessibile e inclusivo, non limitandosi al rispetto delle prescrizioni previste, ma adottando soluzioni capaci di favorire una piena partecipazione di tutti. Particolarmente apprezzata è stata la disponibilità a confrontarsi con l’amministrazione comunale, accogliendo osservazioni e suggerimenti utili a migliorare la fruibilità all’interno del backstage. L’attenzione dedicata agli accessi alla piazza, ai percorsi riservati e alla possibilità per le persone con disabilità di vivere anche l’esperienza del backstage rappresenta un segnale importante di inclusione e rispetto della dignità di ogni persona.

Crediamo che eventi di grande richiamo debbano essere occasioni di aggregazione aperte a tutti e che l’accessibilità non debba essere considerata un elemento accessorio, ma un valore fondamentale nella progettazione degli spazi e delle iniziative pubbliche. Il lavoro svolto da Radio Stop va proprio in questa direzione e dimostra come, attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, organizzatori e associazioni, sia possibile costruire manifestazioni sempre più accoglienti, partecipate e capaci di non lasciare indietro nessuno. Sappiamo quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio ed organizzare tutto al meglio soprattutto in un luogo che non è concepito per ospitare eventi di questa portata. Grazie alla collaborazione tra amministrazione e organizzatori, nel totale rispetto delle regole, è stato possibile”.

La Consulta comunale per le disabilità e le associazioni aderenti hanno espresso il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale e agli organizzatori per l’attenzione dimostrata, per la disponibilità all’ascolto e per il coinvolgimento attivo nel percorso di preparazione dell’iniziativa: «Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale e gli organizzatori per aver accolto la richiesta di effettuare questo sopralluogo insieme alle associazioni del Terzo Settore rappresentate dalla Consulta comunale per le disabilità. La disponibilità all’ascolto e al confronto dimostrata oggi è un segnale importante di attenzione verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione. Il nostro obiettivo è collaborare affinché ogni evento possa essere realmente fruibile da tutti, senza barriere e senza esclusioni. Solo attraverso il dialogo e la partecipazione attiva delle associazioni è possibile individuare le soluzioni migliori e costruire una comunità più attenta ai bisogni di ogni persona. Continueremo a offrire il nostro contributo con spirito costruttivo, convinti che l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma una pratica concreta da realizzare ogni giorno».