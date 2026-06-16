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Bandiera Blu 2026: mercoledì l’alzabandiera a Follonica, l’invito del Sindaco a cittadini e turisti

di Redazione
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Follonica (Gr) – Follonica si conferma regina della sostenibilità e del turismo di qualità. Mercoledì 17 giugno, alle ore 19:00, piazza Nicola Guerrazzi ospiterà la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2026. Il Sindaco invita ufficialmente tutta la cittadinanza, i turisti e gli operatori economici a prendere parte a questo importante momento di festa e orgoglio cittadino.
Il prestigioso eco-label, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), sventola sulla città del golfo per il 27° anno consecutivo: un primato che testimonia un impegno incessante nella tutela dell’ambiente, nell’efficienza dei servizi e nella valorizzazione del patrimonio naturale.

Un traguardo collettivo

La Bandiera Blu non è solo un premio alla bellezza della costa, ma il risultato di un lavoro di squadra che dura tutto l’anno.
«La Bandiera Blu è un traguardo di tutti — dichiara il Sindaco —. Testimonia il valore della nostra terra e l’impegno costante nel custodirla. Invito ogni cittadino a condividere questo momento di festa, che dà ufficialmente il via a una stagione estiva all’insegna dell’eccellenza e del rispetto per il nostro straordinario patrimonio naturale».

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