La Bandiera Blu sventola ancora su Follonica: “Continueremo a tutelare il nostro paradiso”

Follonica (Grosseto). “È con grande emozione e orgoglio che oggi, a Roma, ho ritirato ufficialmente la Bandiera Blu 2026 assegnata alla nostra Follonica dalla Fee (Foundation for Environmental Education)”.

A dichiararlo è il sindaco Matteo Buoncristiani.

“Vedere sventolare questo vessillo non è solo un riconoscimento alla bellezza delle nostre spiagge e alla qualità del nostro mare, ma è il premio per un impegno collettivo che dura tutto l’anno – continua il sindaco -: sull’ambiente, per la cura costante del nostro litorale; nei servizi, per un’accoglienza turistica sempre più attenta e sostenibile; per la comunità, perché questo risultato appartiene a ogni associazione, cittadino, operatore balneare e turista che rispetta la nostra terra. Questo vessillo è una promessa che rinnoviamo: continuare a proteggere e valorizzare il nostro paradiso naturale per noi e per le generazioni future. Follonica si conferma un’eccellenza. Continuiamo così!”.