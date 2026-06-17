“1% Equo – Tax The Rich”, Rifodnazione Comunista lancia la petizione: “Necessaria fiscalità più giusta”

Grosseto. Il circolo “Vittorio Stefanini” di Rifondazione Comunista Grosseto invita cittadine e cittadini a “sostenere e firmare la proposta di legge di iniziativa popolare ‘1% Equo – Tax The Rich’, una campagna nazionale che propone un contributo dell’1% sui grandi patrimoni dell’1% più ricco della popolazione italiana”.

“In un Paese segnato dall’aumento delle disuguaglianze sociali, dalle difficoltà di accesso alla sanità pubblica, dalla carenza di servizi educativi e sociali e da salari fermi da decenni, riteniamo necessario avviare una grande battaglia di giustizia fiscale e redistribuzione della ricchezza – continua la nota del partito -. La proposta riguarda esclusivamente i patrimoni superiori a 2 milioni di euro e non comporta alcun aggravio per il 99% della popolazione. Le risorse raccolte sarebbero destinate a finanziare sanità pubblica, scuola e università, diritto all’abitare, tutela ambientale e servizi di assistenza e cura. Oggi chi vive del proprio lavoro continua a sostenere gran parte del peso fiscale, mentre una quota minima della popolazione concentra enormi ricchezze. Per questo chiediamo che chi ha di più contribuisca di più al benessere collettivo”.

Dove firmare

Grosseto – Piazza Dante – Dalle 8.00 alle 14.00 – Giovedì 18 giugno, mercoledì 2 luglio, mercoledì 9 luglio.

Marina di Grosseto – Area antistante la chiesa di San Rocco – Dalle 18.00 alle 20.30 – Mercoledì 9 luglio.

“Invitiamo tutte e tutti a partecipare e a sottoscrivere questa proposta di legge popolare, contribuendo concretamente alla costruzione di un sistema fiscale più equo e di servizi pubblici più forti e universali – termina il comunicato -. Un’Italia più giusta non è un sogno: è una scelta”.