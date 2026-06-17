I misteri dei Templari tra l’Amiata e le Colline Metallifere: se ne parla in un incontro in biblioteca

Grosseto. Venerdì 19 giugno, alle 17.00, la biblioteca comunale Chelliana, in via Mazzini 36 a Grosseto, ospiterà un affascinante viaggio alla scoperta dei segni medievali nascosti nel sud della Toscana.

L’evento, a ingresso libero, vedrà la presentazione dei due volumi dell’opera “Guida ai simboli templari”, dedicati rispettivamente al territorio dell’Amiata e alle Colline Metallifere di Grosseto e Siena, pubblicati dall’editore Effigi nel 2025 e 2026.

Gli autori

Gli autori, il fotografo e storico Daniele Cerboni e l’antropologo Simone Fagioli, guideranno il pubblico attraverso una prospettiva di indagine inedita e iniziatica. I due testi non si limitano a tracciare una facile mappa del tesoro mostrando località per località i simboli, ma invitano il lettore a mutare il proprio paradigma visivo, suggerendo di assumere la prospettiva capovolta della figura de L’Appeso dei Tarocchi per interpretare correttamente i segni incisi sulle pietre di antichi borghi, pievi e castelli. Le guide, corredate dalle fotografie scattate da Cerboni in un arco temporale che va dal 2000 al 2026, riportano alla luce cenni storici inusuali e memorie dimenticate recuperate da antiche pubblicazioni.

L’importante lavoro di ricerca sul campo e di rigorosa divulgazione è stato sostenuto e realizzato con il patrocinio dell’associazione Miles Christi Templi e dell’associazione culturale Progetto Incantato.

Il Gran Maestro Carmelo Giuffrida Miles Christi Templi ha inoltre arricchito il volume dedicato alle Colline Metallifere con una nota conclusiva incentrata sul valore trascendente e sulla necessità metafisica del simbolismo per la natura umana.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per spogliarsi delle certezze immediate e mettersi in ascolto del linguaggio muto, ma potentissimo della pietra, in una vera e propria ricerca di significati nascosti di borgo in borgo, capace di restituire la giusta voce a un’epoca lontana e a una fede incrollabile.

All’incontro saranno presenti, oltre agli autori, l’editore Mario Papalini (Effigi) e Davide Fantoni, presidente dellaAssociazione culturale Progetto Incantato.

Per ulteriori informazioni sull’incontro e per i dettagli sulla partecipazione è possibile contattare direttamente la segreteria della biblioteca Chelliana al numero 0564.488054 o tramite posta elettronica all’indirizzo info@chelliana.it.