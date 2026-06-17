Passeggiate, poesia e musica nel bosco: ecco “Roots, Blues & Walking Stories”

Grosseto. Sabato 20 e domenica 21 giugno l’arena nel bosco di Casenovole ospiterà due appuntamenti di “Roots, Blues & Walking Stories”, iniziativa ideata e organizzata da Celscvil Aps.

L’arena nel bosco è uno spazio culturale all’aperto nato all’interno del parco “in divenire” Celscvil, un progetto in continua evoluzione che unisce arte ambientale, cammini, natura e partecipazione comunitaria.

Il programma

La serata di sabato 20 giugno si aprirà alle 18 con una “passeggiata disegnata” guidata da Marina Girardi, illustratrice, fumettista e cantautrice che vive sull’Appennino bolognese e che da anni racconta territori e relazioni umane attraverso il disegno, la scrittura e la musica.

Alle 19 sarà la volta della poesia con Vincenzo Lauria e Francesca Papp. Lauria, autore fiorentino d’adozione, da oltre vent’anni collabora con associazioni culturali e spazi multimediali per la divulgazione poetica e scrive per il lit-blog Finestre. Francesca Papp, poetessa, psicoterapeuta e divulgatrice culturale fiorentina, cura la rubrica di poesia e psicologia “LeggerMente” per l’Istituto di Alta Formazione di Firenze e si occupa di poesiaterapia. I suoi testi saranno accompagnati dalla chitarra di Federico Riondino, musicista fiorentino attivo da anni nell’ambito della musica di strada e country blues.

Alle 20.30 Marina Girardi proporrà un concerto acustico di canzoni che nascono sui sentieri, ispirato alle tradizioni folk e roots, mentre alle 21.30 la serata si concluderà con una performance di Dome Bulfaro, poeta performer e artista visivo milanese, uno dei tre fondatori della Lega italiana Poetry Slam, autore, formatore e tra i principali promotori della poesia performativa contemporanea in Italia.

L’iniziativa rappresenta anche la prima esperienza serale dell’arena nel bosco, uno spazio che negli ultimi anni ha ospitato concerti, incontri, installazioni artistiche e percorsi partecipativi immersi nel paesaggio dell’alta Maremma.

Il programma proseguirà domenica mattina 21 giugno, dalle 9 alle 11, con la Morning Roots Jam, una sessione musicale aperta a musicisti, cantanti, viandanti e ascoltatori in occasione della Festa della musica. Chiunque potrà partecipare portando il proprio strumento e condividendo canzoni, improvvisazioni e racconti musicali in un contesto informale immerso nella natura.

La partecipazione è gratuita.

Informazioni

Arena nel Bosco, Casenovole.

Sabato 20 giugno

18.00 – Passeggiata disegnata con Marina Girardi (ritrovo al parcheggio di Casenovole e cammino condiviso verso l’Arena nel Bosco

19.00 – Reading poetico con Vincenzo Lauria e Francesca Papp

20.30 – Concerto di Marina Girardi

21.30 – “Marcia Film”, spettacolo di performance poetry di e con Dome Bulfaro

Domenica 21 giugno

Dalle 9.00 alle 11.00 Morning Roots Jam

Con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico.

Informazioni e mappa: