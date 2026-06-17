Verso il congresso provinciale, il Pd: “Sull’Amiata apriamo la discussione al territorio”

Grosseto. Il congresso provinciale del Partito Democratico della provincia di Grosseto parte e nei comuni dell’Amiata grossetana i circoli locali si riuniranno fino al 30 giugno. Il coordinamento di zona vuole che questi appuntamenti siano aperti a tutti: uno spazio dove il territorio parla, dove le persone portano le loro idee, i loro problemi, le loro proposte su cosa serve all’Amiata e al paese.

“La discussione dei nostri congressi sarà aperta a tutti. Vogliamo che le persone del territorio trovino in questi appuntamenti un’occasione per parlare di cosa non funziona per l’Amiata e cosa bisogna fare, migliorare. Dello spopolamento, del lavoro, della sanità, della scuola. Di cosa sta succedendo in Italia – dichiara Federico Badini, coordinatore del Pd sull’Amiata Grossetana -. Se pensi che il Pd debba migliorare e hai un’idea o una critica, portala qui. Il voto è riservato solo agli iscritti, ma la discussione è aperta a tutti. Sarà un’opportunità per confrontarci insieme, una possibilità per chiunque voglia mettersi a discutere”

Il calendario degli incontri

Venerdì 19 giugno, ore 20.00 – Santa Fiora – Circolo Pd di Santa Fiora, in via dell’Olmo 19

Lunedì 22 giugno, ore 17.00 – Castell’Azzara – Sala soci Coop, in piazza Martiri di Niccioleta

Mercoledì 24 giugno, ore 18.00 – Cinigiano – Circolo Pd di Cinigiano, in piazzale Don Luigi Sturzo 1

Mercoledì 24 giugno, ore 21:00 – Arcidosso – Circolo Pd di Arcidosso, in via Cavour

Giovedì 25 giugno, ore 17.30 – Castel del Piano – Circolo Pd “Mario Pieri”, in piazza Garibaldi 9/A

Martedì 30 giugno, ore 21.00 – Seggiano – Circolo Pd di Seggiano, in piazza Umberto 1

Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 368.7275214.