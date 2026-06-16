Nominata la nuova responsabile di Donne Coldiretti: ecco chi è

Grosseto. Valentina Franci è la nuova responsabile di Donne Coldiretti.

L’imprenditrice di Follonica, titolare di Casa Boscaglia, azienda agricola con “affaccio” sul mare, è stata scelta per guidare il movimento delle imprenditrici agricole della Maremma. Sono 3mila le imprese femminili in provincia di Grosseto (34%), oltre 200 le under 40.

“Ho la vanga e le spighe, simbolo di Coldiretti, scolpite sul cuore”, racconta con orgoglio.

Sono state le stesse imprenditrici che compongono il comitato provinciale a sceglierla, conferendole il mandato di dare continuità ai progetti di educazione alimentare nelle scuole di cui lei stessa è stata artefice in questi anni.

“Il nostro obiettivo – spiega la neo responsabile del movimento – è incentivare le visite delle scolaresche nelle nostre aziende durante tutto l’anno: la campagna è un’aula a cielo aperto piena di stimoli. Con gli istituti e gli insegnanti possiamo costruire percorsi didattici su misura partendo sempre dal rapporto cibo e salute. Mangiare sano è la prima forma di prevenzione contro malattie come l’obesità, una patologia del nostro tempo sempre più diffusa tra le fasce giovanili. La causa di questa esplosione è il consumo quotidiano di alimenti industriali, gli ultraformulati, che, a lungo andare, creano problemi e li rendono sempre più dipendenti. Per invertire questa tendenza dobbiamo lavorare tutti insieme: agricoltori, istituzioni, famiglie. E’ nostra responsabilità fornire a loro gli strumenti, le conoscenze e la sensibilità, per difendersi dal cibo spazzatura. La risposta è la dieta mediterranea: è il modello che dobbiamo promuovere nelle nostre case ogni giorno”.

Contadina di quarta generazione, dopo la laurea ed il master in marketing turistico a Milano Valentina ha deciso durante il periodo del Covid di mettere a frutto gli anni di studio ed esperienze nell’organizzazione di eventi nell’azienda di famiglia. trasportandola in una nuova era.

“Mentre i miei genitori restavano in casa, io mi sono rifugiata nei campi. Ricordo ancora quelle giornate: io seduta a terra, l’erba sotto di me, il pc sulle gambe e il silenzio intorno. Lavoravo da remoto, ma sentivo che qualcosa stava cambiando”: cosi Valentina racconta la trasformazione che era in corso dentro di lei e che oggi, a distanza di 5 anni, l’ha portata ai vertici di Donne Coldiretti.

L’ultimo tassello di questo viaggio è rappresentato dall’apertura dell’Aperibar, ristoro e area picnic direttamente tra i filari, dove la bellezza del panorama si sposa con i sapori autentici della terra: “Oggi non organizzo più solo eventi, ma offro alle persone la possibilità di fermarsi ed emozionarsi. Quel Pc che prima era la mia unica finestra sul mondo ora è solo lo strumento per raccontare una realtà fatta di terra, profumi e ritmi lenti”.

Valentina sa esattamente dove vuole andare: “Voglio onorare il lavoro dei miei genitori portandolo nel futuro, creando un luogo dove il tempo non corre più, ma danza al ritmo del vento tra la lavanda”.

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