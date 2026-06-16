Musica e incontri: l’osservatorio astronomico celebra la festa del solstizio d’estate

Grosseto. Torna la tradizionale festa del solstizio d’estate e l’osservatorio di Roselle compie 40 anni dalla costruzione. Una serata diversa dalle classiche aperture, arricchita da musica al pianoforte: oltre a illustrare il fenomeno astronomico del solstizio, si parlerà di astrobiologia, astrofotografia, meteorologia, archeoastronomia, ingegneria e molto altro.
Venerdì 19 giugno, alle 21.30, vedrà come prima protagonista l’astrofisica Silvia Giomi esibirsi al pianoforte; nell’attesa della notte, prevista per le 22.45, proseguiranno gli interventi dei diversi esperti (astronomi, astrobiologi, archeoastronomi, informatici, ingegneri, meteorologi, tecnici) dell’osservatorio, che festeggia i 40 anni di attività. Infine, la celebre illustrazione della volta celeste e l’osservazione dai telescopi in giardino e dalla cupola, presenta Nazario Montuori.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente dal sito al seguente link https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/