La chiesa di San Lorenzo tra “I Luoghi del Cuore” Fai: il Comune invita a votare per sostenerne la valorizzazione

Arcidosso (Grosseto). Il Comune di Arcidosso invita cittadini, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio storico e culturale del territorio a votare la chiesa di San Lorenzo nell’ambito del 13° censimento de “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

La chiesa

La chiesa, risalente al XIII secolo, si trova all’interno del centro urbano della località San Lorenzo, nel Comune di Arcidosso. È un pregevole esempio di architettura romanica rurale, a navata unica con abside semicircolare, facciata con portale a tutto sesto e tracce dell’originario paramento murario a filaretto.

Oggi l’edificio versa in condizioni di degrado avanzato e diffuso. Il problema più urgente riguarda il grave cedimento strutturale delle murature perimetrali nel punto di incasso con le capriate lignee della copertura.

L’inserimento della chiesa di San Lorenzo tra “I Luoghi del Cuore” rappresenta un’occasione importante per accendere l’attenzione su questo bene e costruire, dal basso, una mobilitazione capace di sostenerne la tutela e la valorizzazione.

“Votare è un gesto semplice, ma può fare la differenza: ogni adesione contribuisce a rafforzare la candidatura e a dare maggiore forza a un percorso di recupero che riguarda la memoria, l’identità e il futuro della comunità – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Il Comune di Arcidosso invita tutti a partecipare al censimento e a sostenere la chiesa di San Lorenzo”.

Segui il link e vota: https://fondoambiente.it/luoghi/la-chiesa-del-1200-di-san-lorenzo?ldc=