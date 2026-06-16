Ospedale San Giovanni di Dio, Minucci: “Allagamenti, lavori in ritardo e carenza di personale”

Firenze. “Lavori in ritardo, allagamenti nel reparto di Medicina, carenza di personale. Gravi criticità all’ospedale di Orbetello che mettono al rischio il diritto alla salute.”

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che ha presentato un’interrogazione al Governatore Eugenio e all’assessore alla sanità Monia Monni.

“Sono in grave ritardo i lavori edili al Pronto soccorso, pensate che dovevano essere consegnati a giugno. Il cantiere rimarrà aperto durante tutta l’estate proprio nel momento di maggiore affluenza, con migliaia di turisti che affollano la costa – fa notare il consigliere Minucci -. Come se non bastasse, apprendiamo che, nelle scorse ore, si è verificato un allagamento di mezzo reparto di Medicina e, probabilmente, i pazienti dovranno essere trasferiti in Chirurgia, con conseguente dimezzamento dell’attività chirurgica ed ortopedica.”

“Senza dimenticare la gravissima carenza di personale infermieristico che registra all’ospedale di Orbetello, con la dirigenza della struttura sanitaria in difficoltà nel coprire i turni, a maggiore ragione adesso che stiamo entrando nel vivo dell’estate, con un carico di lavoro destinato a triplicare”, sottolinea Minucci.