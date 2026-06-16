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Molino Hub inaugura le iniziative estive: un ciclo di proiezioni dedicate a Robin Williams

L'iniziativa è in programma mercoledì 17 giugno

di Redazione
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Grosseto. Chiasso Cult, tramite il ramo Chiasso Pop, inaugura domani, mercoledì 17 giugno, l’estate al Molino Hub (in via del Molino a vento a Grosseto) con una serata dedicata a Robin Williams e alla cinematografia pop degli anni ’90

Il Molino Hub, spazio multiculturale animato da Clan e Kansassiti Aps negli ambienti concessi dall’Istituzione Le Mura, che anche quest’anno sostiene la realizzazione di attività culturali finalizzate alla valorizzazione delle storiche Mura medicee, ospiterà domani il primo appuntamento della stagione estiva organizzata dall’associazione Chiasso Cult (Arci) attraverso il suo ramo Chiasso Pop. La serata sarà dedicata a Robin Williams e rappresenterà il primo di tre eventi pensati per intrecciare cinema pop, memoria condivisa e approfondimento culturale.

Il programma

L’ingresso è previsto dalle 18.00, con apertura dello spazio e accoglienza del pubblico. Alle 18.30 è in programma l’incontro con Matteo Marino, autore ospite della serata, in occasione della presentazione del volume “Film pop anni ’90” in collaborazione con la Nuova Libreria di Grosseto. Il libro attraversa alcuni dei film più popolari e rappresentativi del decennio, proponendo una riflessione sul rapporto tra cinema, immaginario collettivo e cultura pop, tra blockbuster, cult movie, fantascienza, horror e commedia. La presentazione costituirà un momento di dialogo e approfondimento dedicato a uno dei periodi più significativi del cinema contemporaneo.

Alle 19.30 la serata proseguirà con la cena al Comix Café, in piazza San Michele, a due passi dal Molino Hub. Per l’occasione sarà proposto un menù a tema, pensato per accompagnare il pubblico in un momento conviviale prima del film.

Dalle 21.00 spazio invece al quiz a premi dedicato agli anni ’90, momento ludico pensato per coinvolgere il pubblico attraverso domande legate a cinema, musica e cultura pop del decennio. Alle 21.30 la serata si concluderà con la proiezione di “Jumanji” di Joe Johnston, film simbolo dell’immaginario fantastico anni ’90 e omaggio alla figura di Robin Williams, a cui l’intera rassegna estiva è dedicata.

L’evento è a cura di Chiasso Cult, con il supporto delle associazioni Kansassiti e Clan, che collaborano alla realizzazione della rassegna.

Ingresso riservato ai soci Clan e Kansassiti. Per chi non fosse ancora in possesso della tessera associativa, sarà possibile tesserarsi direttamente sul posto al costo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp al numero 328.4451341 oppure attraverso i canali social di Chiasso Pop.

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