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“Scarlino digitale”: un incontro per conoscere i servizi online e le opportunità dell’innovazione

Venerdì 19 giugno a Scarlino Scalo un appuntamento aperto ai cittadini per scoprire i servizi digitali nazionali

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Venerdì 19 giugno, dalle 15.00 alle 16.15, nella sala Auser di via Matteotti 25 a Scarlino Scalo, si terrà “Scarlino digitale – I servizi digitali vicino al cittadino”, un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla trasformazione digitale e agli strumenti online che consentono di accedere in modo semplice e immediato ai servizi della pubblica amministrazione.

L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo del percorso “Comune Full Digital 2026”, promosso nell’ambito del progetto Fast Piccoli Comuni, ed è pensata per illustrare ai cittadini le opportunità offerte dai servizi digitali nazionali e locali, favorendone la conoscenza e l’utilizzo.

Il programma

Ad aprire l’incontro saranno il sindaco Francesca Travison e Marco Bizzarri, responsabile della Transizione digitale del Comune di Scarlino, con un intervento dedicato al percorso di innovazione intrapreso dall’amministrazione, ai risultati raggiunti, ai progetti finanziati e alle prospettive future della digitalizzazione dei servizi comunali.

Successivamente Sara Naldoni, referente di Fast Task Force 4 Toscana, presenterà il progetto Fast Piccoli Comuni e il percorso che ha portato Scarlino a ottenere il riconoscimento di “Comune Full Digital”.

Uno spazio centrale dell’incontro sarà dedicato ai principali servizi digitali nazionali a disposizione dei cittadini, come Anpr, Send, App Io e Carta d’identità elettronica. L’esperto FAast Michele Vianello approfondirà inoltre il tema dell’intelligenza artificiale, offrendo una panoramica sulle sue potenzialità, sulle criticità e sugli strumenti oggi disponibili.

Nel corso del pomeriggio sarà presentata anche la nuova rete civica comunale e una panoramica dei servizi digitali locali, illustrata da Manuele Tosi dell’ufficio Transizione digitale del Comune di Scarlino.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con il pubblico.

L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere meglio gli strumenti digitali disponibili, imparare a utilizzarli nella vita quotidiana e comprendere come l’innovazione tecnologica possa rendere più semplice e immediato il rapporto con la pubblica amministrazione.

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