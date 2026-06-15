Aperitivo, cena e musica: ecco “Parco del Chiusone in festa”

Roccastrada (Grosseto). Sabato 20 giugno si conclude, con il quinto ed ultimo appuntamento, la rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”.

Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla quarta edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo le prime quattro iniziative che hanno visto protagoniste le Pro Loco Piloni/Torniella, Sasso&Forte, Roccatederighi, Ribolla e Sticciano, che hanno riscosso un notevole successo di partecipanti, sabato 20 giugno si svolgerà “Parco del Chiusone in festa” nel capoluogo, a cura della Pro Loco locale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere concretamente le attività produttive locali.

Il programma

Questo il programma della giornata

Alle 19.00 aperitivo al “Campino” con Pieroby; alle 20.00 cena con prenotazione obbligatoria (telefonando al 320.4398133 o mandando un messaggio Whatsapp al 379.2436674); alle 21.00 orchestra “Tamara Band” in concerto ed a seguire, alle 23.00, DJ set con DJ Cigax.

L’evento rappresenta per la Pro Loco Roccastrada un primo momento di promozione del territorio, a cui faranno seguito “Mercantine in Poggio” dal 24 al 26 luglio ed i tradizionali festeggiamenti del Settembre Roccastradino che chiuderanno l’estate, dal 4 al 13 settembre.

Tre importanti occasioni di aggregazione sociale, promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni locali, che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni e a sostenere il tessuto economico della comunità.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it, tel. 0564.561218 e 0564.561222, e-mail info@comune.roccastrada.gr.it