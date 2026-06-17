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Prova di emergenza meteo anche per alcuni Comuni maremmani: test senza precedenti in Toscana

L'esercitazione è in programma giovedì 18 giugno

di Redazione
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Grosseto. La Protezione civile della Regione Toscana, insieme alle Province, alla Città Metropolitana di Firenze, a 146 Comuni e a 20 Unioni di Comuni e gestioni associate, sarà impegnata nella giornata di domani, giovedì 18 giugno, in una grande esercitazione in cui sarà simulata un’emergenza meteo con possibili effetti idraulici e idrogeologici. Si tratta di un test senza precedenti per ampiezza del coinvolgimento e modalità operativa “per posti di comando”, con modalità interamente da remoto.

L’esercitazione riproduce uno scenario di criticità con danni al territorio e alla popolazione, attivando le procedure di emergenza previste dai piani comunali e sovracomunali.

“La nostra Protezione civile – sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si conferma ancora una volta una macchina straordinaria, questa volta capace di coinvolgere all’unisono ben 146 Comuni della Toscana per un’esercitazione senza precedenti. Occasioni come questa sono importanti per testare i meccanismi di un sistema complesso e produrre delle osservazioni utili per migliorare ed essere pronti in caso di reali emergenze”.

“Ringrazio le donne e gli uomini del nostro sistema di Protezione civile che non si fermano mai – aggiunge il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika -, mossi costantemente dal desiderio di migliorare a beneficio della sicurezza delle comunità. Il coinvolgimento simultaneo di Regione, Comuni e Province dimostra quanto sia solida e coordinata la nostra rete territoriale. Continuiamo a investire per consentire alla Toscana di affrontare con prontezza eventi meteo sempre più intensi”.

L’esercitazione

Nel corso dell’esercitazione ogni ente dovrà applicare le procedure e organizzarsi con il proprio personale per testare la capacità di risposta, individuando eventuali necessità di supporto da parte di Unioni, Province o Regione.

Un test importantissimo anche per i sindaci che, come autorità di protezione civile locale, potranno valutare le potenzialità della propria struttura comunale per programmare eventuali miglioramenti organizzativi o procedurali. L’obiettivo è rafforzare la preparazione del sistema toscano, garantendo interventi sempre più tempestivi, coordinati ed efficaci .

In basso la foto dei Comuni aderenti all’esercitazione

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