Nuove imprese e ricambio generazionale: 200mila euro dalla Camera di Commercio

Grosseto. Trasformare un’idea in una realtà economica e garantire un futuro alle imprese del territorio.

Con questo duplice obiettivo, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno invita le attività delle province di Grosseto e Livorno a partecipare al bando a sostegno della creazione d’impresa – Anno 2026, sul quale l’Ente ha investito 200mila euro di risorse proprie.

Nell’ambito della propria mission a sostegno della competitività del sistema economico, l’Ente camerale intende, infatti, dare un impulso concreto alla nascita di nuove attività, il finanziamento però non si limita a sostenere le nuove aperture, ma supporta attivamente anche i percorsi di passaggio generazionale, per blindare il know-how e agevolare il trasferimento di competenze.

Il bando

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 200mila euro, di cui almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese. Le agevolazioni previste consistono in contributi a fondo perduto fino a 5mila euro destinati a micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi iscritti ed attivi a decorrere dal 1° gennaio 2026. È previsto un incremento premiante di 300 euro (non cumulabili) per: imprese con bilancio di sostenibilità o certificazione di genere; imprese femminili, giovanili o sociali; società benefit.

Il contributo va a coprire un ampio ventaglio di voci di spesa: costituzione e consulenze (onorari notarili al netto di tasse e bolli, spese per la registrazione di marchi e brevetti, e servizi di consulenza organizzativa, finanziaria, commerciale o tecnica); digitalizzazione e innovazione (acquisto di software gestionali, hardware, tecnologie wireless e servizi cloud, spese per l’innovazione di processo/prodotto, come test in laboratorio, prototipi e collaudi finali); beni strumentali e attrezzature (acquisto di macchinari e arredi rigorosamente nuovi, durevoli e funzionali all’attività); marketing e comunicazione (realizzazione del logo, sito web, e-commerce, registrazione dominio, campagne radio, TV, social, Google Ads, cartellonistica); canoni di affitto per immobili o per rami d’azienda.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e verranno valutate a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo. Le informazioni e la modulistica sono consultabili sul sito camerale alla pagina dedicata: https://www.lg.camcom.it/bandi/bando-sostegno-creazione-impresa-2026