Estra, i risultati Esg del 2025: emissioni in calo, investimenti verdi quadruplicati e meno infortuni

Grosseto. Nel 2025 il Gruppo Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato in modo significativo la sicurezza sul lavoro.

Sono i risultati della Dichiarazione di Sostenibilità 2025, redatta secondo gli standard europei, certificata da una società di revisione indipendente e approvata dall’assemblea dei soci. I dati riguardano tutte le società del gruppo.

I dati

Gli investimenti in attività legate alla transizione energetica quadruplicano, passando dal 14% al 63% del totale, trainati dall’ingresso nel settore eolico con l’acquisizione di Eolica PM, società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania.

La produzione di energia rinnovabile cresce a 30.698 MWh (+6,7%), con il 97% restituito alla rete elettrica nazionale: un contributo concreto alla transizione energetica dei territori serviti. I consumi energetici calano del 17%, da 142.951 a 118.588 MWh, per effetto di scelte operative più efficienti.

Le emissioni di gas serra, sia dirette che indirette, si riducono del 2% in media, un miglioramento ottenuto anche grazie a un sistema di misurazione più preciso e affidabile, che costituirà la base del futuro Piano di decarbonizzazione.

Migliora anche la gestione dei rifiuti: la quota avviata a recupero sale dal 56% al 64%, a conferma di un approccio sempre più orientato all’economia circolare.

Significativo anche il progresso sul fronte della sicurezza. I giorni di lavoro persi per infortunio registrano una riduzione del 65% in un anno, frutto di un impegno costante e di interventi mirati sulla prevenzione. Il gruppo conta 835 dipendenti, con una forza lavoro stabile e quasi interamente a tempo indeterminato (circa il 98%).

“I risultati del 2025 confermano una traiettoria precisa: la sostenibilità è parte integrante del nostro modello di business. Abbiamo ridotto le emissioni, investito nelle rinnovabili e reso i nostri luoghi di lavoro più sicuri — commenta Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra — e lo abbiamo fatto mentre il gruppo cresceva. Definiremo il Piano di decarbonizzazione, il passo successivo di un percorso che intendiamo portare avanti con coerenza e concretezza. Siamo un’azienda radicata nei territori che serve: per noi la sostenibilità non è un obiettivo astratto, è la misura concreta di come gestiamo le infrastrutture, le persone e le risorse ogni giorno”.