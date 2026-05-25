“IdeArti”: ecco i giovani innovatori premiati da Cna

Grosseto. Si aggiudica il primo posto della terza edizione di “IdeArti”, il concorso rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 25 anni con un’idea di impresa da realizzare, il gruppo di lavoro dedicato alle app per trovare sempre eventi locali della V B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali.

L’iniziativa è promossa per sostenere le migliori idee imprenditoriali, non solo con un premio in denaro ma, soprattutto, con un percorso di affiancamento e mentorship pensato per dare agli aspiranti imprenditori gli strumenti per coronare il loro sogno e avviare la propria attività. Alla premiazione era presente anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Parlare di artigianato oggi significa parlare non soltanto di tradizione, ma anche di innovazione, tecnologia, sostenibilità e qualità – ha dichiarato il sindaco di Grosseto -. Significa parlare di imprese che custodiscono conoscenze preziose e che, allo stesso tempo, sanno rinnovarsi, competere e creare occupazione. Ed è fondamentale che i giovani possano conoscere da vicino questo mondo, comprenderne le opportunità e magari immaginare il proprio futuro professionale proprio all’interno di queste realtà”.

Il concorso

Il concorso “IdeArti – Giovani Innovatori 2025” rappresenta il cuore di questo percorso. Un’iniziativa intelligente e lungimirante che ha permesso agli studenti di trasformare idee e intuizioni in progetti concreti, confrontandosi con professionisti, esperti e imprenditori. Un’esperienza formativa importante, che ha aiutato i ragazzi a sviluppare competenze trasversali, capacità progettuali e consapevolezza delle proprie potenzialità.”

I vincitori sono stati decretati questa mattina, lunedì 25 maggio, a seguito dell’esposizione da parte delle classi finaliste dei loro progetti.

La giuria, composta dal presidente di Cna Grosseto Saverio Banini, dalla responsabilità del progetto Elena Dolci e dal funzionario di “Arti. Gestione politiche del lavoro, coordinamento centri per l’impiego di Grosseto, Manciano, Orbetello, Arcidosso e Follonica” Federico Amari, ha ritenuto il progetto dedicato alle app per trovare sempre eventi locali della V B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali, meritevole del primo posto.

Secondo classificato il gruppo di lavoro sul glamping della V B dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali, e terzo classificato il progetto dedicato alle barrette proteiche a base vegetale, della V G del Liceo scientifico sportivo del Polo Aldi.

“Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione del concorso – commenta il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini -. Non è vero che i giovani non hanno voglia di impegnarsi o fare impresa, ma siamo noi adulti e rappresentanti delle associazioni di categoria che dobbiamo fornire loro i giusti contesti e strumenti per potersi esprimere. Per questo, crediamo molto sia nel progetto ‘IdeArti’ che negli studenti che vi partecipano, convinti che nuove e originali idee possano sempre arrivare e rinnovare così il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Inoltre, investire e valorizzare le idee degli studenti, significa dare un nuovo impulso alla provincia di Grosseto e tentare di bloccare l’emorragia di giovani che troppo spesso si trovano a dover andare altrove per realizzare i propri sogni imprenditoriali e di carriera lavorativa”.

Il primo gruppo classificato è composto da Christian Opizzio, Giorgia Fabbri e Riccardo Bensi, mentre il secondo da Matteo Costa, Manuel Urracci, Tommaso Giusti e Andrea Esposito e il terzo da Matteo Donati, Niccolò Gallo, Giacomo Detti, Diego Bigoni, Simone Pieri, Santiago Murineddu, Filippo Mariottini e Matteo Galli.

Oltre ai premiati, hanno presentato i propri progetti anche altri due gruppi di lavoro della classe V G del Liceo scientifico sportivo del Polo Aldi e uno dell’Isis Fossombroni, indirizzo Sistemi informativi aziendali.