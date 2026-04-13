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“Salvo anch’io”: prima lezione del progetto dedicato alle persone con disabilità

All'iniziativa erano presenti il sindaco Matteo Buoncristiani e l'assessore Sandro Marrini

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Prima lezione per il progetto sperimentale “Salvo anch’io”, che trasforma le persone con disabilità da assistiti a protagonisti della sicurezza in mare, provando a capire da vicino come si salvano le persone.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Follonica attraverso l’assessorato al sociale e al Terzo Settore, guidato da Sandro Marrini, in collaborazione operativa con la Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica e la Amatori nuoto, che mette a disposizione la piscina.

All’iniziativa erano presenti il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Sandro Marrini, che hanno consegnato gli attestati a tutti i partecipanti.

Il percorso si articola in tre appuntamenti principali, programmati prima dell’inizio della stagione balneare per garantire un contesto controllato e sicuro.

Le attività, calibrate sulle capacità individuali e seguite da personale specializzato, prevedono la conoscenza degli ausili di sicurezza, l’uso di attrezzature dedicate e simulazioni di recupero.

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