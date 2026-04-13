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Raccolta domiciliare: in arrivo nuovi calendari e cassonetti aperti con la 6Card in campagna

La raccolta dei rifiuti sarà ampliata

di Redazione
Scritto da Redazione 1 commento 362 views

Grosseto. Importanti novità in arrivo per la gestione dei rifiuti nel Comune di Grosseto.

A partire da lunedì 20 aprile entrerà ufficialmente in vigore il nuovo calendario della raccolta domiciliare nelle zone a territorio aperto, che coinvolgerà le aree di Rispescia e Alberese, Grancia, Trappola, Roselle, Laghi, Batignano, Cernaia, Squadre Basse, Barbaruta, Braccagni, Casotto dei Pescatori, Principina Terra e Canova.

L’introduzione dei nuovi calendari si inserisce nel percorso di completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e migliorare la qualità del conferimento dei rifiuti.

Le novità

Il nuovo piano di raccolta prevede una rimodulazione delle frequenze, studiata per ottimizzare il servizio: rifiuti indifferenziati (Rui) e multimateriale leggero (Mml) passeranno alla raccolta settimanale, mentre per la carta resta confermato il ritiro quindicinale (una volta ogni 14 giorni). Contestualmente, si procederà alla chiusura definitiva dei contenitori stradali nelle aree interessate dall’ultimo step della riorganizzazione (cosiddetto “stralcio 12”), che potranno essere aperti solamente con l’utilizzo delle 6Card.

In particolare, le zone coinvolte dalla rimozione dei cassonetti sono: Barbaruta, Casotto dei Pescatori, Canova, Cernaia e zona della Trappola (completamento dell’area).

L’amministrazione invita i cittadini che non abbiano ancora ritirato le tessere 6Card per il servizio a recarsi all’Ufficio Ambiente in piazza La Marmora n. 1, nei seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30.

Questa fase rappresenta il completamento di un percorso di trasformazione volto a garantire a tutti i cittadini, anche nelle aree rurali e periurbane, un servizio uniforme ed efficace, contribuendo ad aumentare la raccolta differenziata e a migliorare il decoro del territorio.

Il Comune raccomanda di esporre i rifiuti nei giorni stabiliti, al fine di evitare errori nei conferimenti e assicurare il corretto funzionamento del servizio fin dal primo giorno di attivazione (lunedì 20 aprile). Per segnalazioni o richieste di informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it.

L’amministrazione comunale è inoltre al lavoro per implementare ulteriori postazioni stradali, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio.

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1 commento

Raffaella cavasini 17 Aprile 2026 | 21:24 - 21:24

Penso di aver capito male ma ci saranno dei nuovi vi bidoni e nuove tessere e la raccolta sarà in giorni prestabiliti ,ma i bidoni saranno divisi per i vari condomini ?oppure come ora in postazioni diverse nel paese ,e poi ci me vanno differenziati i rifiuti ,come abbiamo già fatto o ci sono nuovevregole

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