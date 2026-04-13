Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 16 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via delle Fornaci, a Porto Santo Stefano.
I lavori sono in programma dalle 10 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via delle Fornaci, piazza Primo Wongher, via Argentiera. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.
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