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“Amsa” e osservatorio astronomico compiono gli anni: il programma delle iniziative

L'evento è in programma venerdì 17 aprile

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 17 aprile, alle 21.30, in concomitanza dei 43 anni dalla costituzione dell’Associazione maremmana studi astronomici G. Galilei, comunemente denominata “Amsa”, ed i 40 anni dell‘osservatorio astronomico comunale di Roselle, sarà ripercorsa la loro storia e le attività di divulgazione, didattica e ricerca.

L’Associazione è ideatrice e curatrice dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle sin dal 1986, è la delegazione Uai con l’iscrizione più antica. Ha istituito l’osservatorio meteorologico presso il Museo Casa Rossa Ximenes in onore del celebre ingegnere che fu anche astronomo e meteorologo, ha inoltre ripreso l’antico progetto del Comune riguardo l’installazione di un osservatorio meteorologico presso Roselle.

Meteo permettendo, seguiranno la visita della struttura e le osservazioni dai telescopi posti in giardino, che nulla hanno da invidiare al telescopio della cupola. Potranno essere ammirate le lune di Giove, le stelle doppie, gli ammassi stellari ed altro.

Presenterà Nazario Montuori, presidente di Amsa, fiduciario di Uai per le Regioni Toscana ed Umbria, responsabile della stazione di ricerca ITTO09 di Prisma-Inaf all’osservatorio astronomico comunale di Roselle, commissario della Società astronomica italiana, membro della Società meteorologica italiana, membro della Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia.

I suoi titoli di studio sono: Master universitario in Fisica delle radiazioni, Master universitario in Matematica e Scienze con indirizzo in Geologia planetaria, Alta formazione post lauream in Fisica moderna con indirizzo in Cosmologia.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.

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