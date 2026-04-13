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“Bonus bebè”, pubblicata la graduatoria definitiva: 46 famiglie riceveranno il contributo

l contributo e la graduatoria si riferiscono ai bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica comunica che sull’albo pretorio è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo straordinario sotto forma di buoni acquisto per la prima infanzia, cioè prodotti e farmaci compresi quelli da banco, spendibili nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Il contributo e la graduatoria si riferiscono ai bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica.

“Tutte le richieste sono state evase e tutti i genitori che hanno effettuato la richiesta, entro il 31 marzo 2026, fanno parte della graduatoria appena pubblicata. Si tratta di 46 famiglie che possono ricevere questa agevolazione, utilissima per chi ha figli piccoli, e per questo esprimo grande soddisfazione”, dichiara l’assessore al sociale Sandro Marrini.

La graduatoria è consultabile al seguente link: https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29248

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