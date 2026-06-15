Medico di base cessa l’attività, il Comune: “Serve soluzione urgente per tutelare i cittadini”

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario è “pienamente consapevole della forte preoccupazione che sta interessando molti cittadini in relazione alla carenza di medici di medicina generale sul territorio e alle ulteriori criticità che si determineranno nelle prossime settimane con la cessazione dell’attività del dottor Panetti”.

“Si tratta di una situazione che il Comune sta seguendo da tempo e sulla quale l’amministrazione è già al lavoro per sollecitare tutte le istituzioni competenti affinché vengano individuate soluzioni in grado di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini – continua la nota del Comune -. Pur non avendo competenze dirette nella programmazione e nell’assegnazione dei medici di medicina generale, il Comune non intende assistere passivamente a una situazione che crea forti disagi a numerose famiglie e, in particolare, alle persone più anziane e fragili. Per questo motivo sono già state avviate e saranno ulteriormente rafforzate tutte le interlocuzioni istituzionali necessarie con Asl Toscana Sud Est, Regione Toscana e Prefettura di Grosseto, affinché la criticità venga affrontata con la massima urgenza e siano adottate le misure necessarie a garantire risposte concrete alla popolazione”.

“L’amministrazione comunale continuerà a seguire quotidianamente l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione su una problematica che riguarda un servizio essenziale per la nostra comunità – prosegue il comunicato -. Nei prossimi giorni l’amministrazione promuoverà specifici incontri con i soggetti istituzionali coinvolti e continuerà a seguire direttamente ogni possibile percorso utile a garantire una risposta tempestiva ai cittadini interessati. Il nostro impegno sarà quello di utilizzare ogni strumento istituzionale a disposizione per rappresentare le esigenze del territorio e contribuire all’individuazione delle soluzioni più adeguate, nella convinzione che il diritto dei cittadini ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria debba essere tutelato con la massima determinazione”.

“A tal fine verrà convocato in via di urgenza un Consiglio Ccmunale ad hoc con mozione all’ordine del giorno per risolvere il grave problema – termina la nota -, con l’auspicio che venga approvata all’unanimità”.