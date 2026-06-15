Radio Stop Festival: ordinanza del Comune per garantire la sicurezza in centro

Grosseto. In occasione degli eventi musicali previsti nei giorni 16, 18, 23 e 25 giugno a Grosseto, il Comune informa che sarà in vigore un’ordinanza per tutelare la sicurezza nelle aree di piazza Dante e piazza Duomo.

Dalle 19.00 alle 2.00 (nei giorni indicati) sarà vietato:

l’uso e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattina;

l’utilizzo di spray urticanti e petardi.

Le bevande potranno essere consumate in vetro o lattina solo all’interno dei pubblici esercizi autorizzati.

Il provvedimento è adottato per garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti durante lo svolgimento degli eventi. Sono previste sanzioni per i trasgressori e controlli da parte delle Forze dell’Ordine.