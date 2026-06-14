Da Nigiotti a Mr. Rain, passando per Michele Bravi e tanti altri: il Radio Stop Festival arriva a Grosseto

Grosseto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche nell’estate 2026 il Radio Stop Festival, il grande evento musicale itinerante organizzato da Radio Stop che porterà nelle piazze della Toscana alcuni tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano. Un calendario ricco di appuntamenti gratuiti che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, trasformando le principali località della costa toscana in grandi palcoscenici a cielo aperto.

Il debutto è fissato per martedì 16 giugno a Grosseto, all’interno della rassegna “GRande Estate” di Grosseto, nella suggestiva cornice di piazza Dante, con inizio alle 21.30. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

I cantanti

Sul palco saliranno:

Enrico Nigiotti. Tra i cantautori più apprezzati della scena italiana, Enrico Nigiotti torna dal vivo con i brani del nuovo album “Maledetti onnamorati”, pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con “Ogni volta che non so volare”. Un progetto che conferma la sua capacità di raccontare emozioni autentiche con grande intensità;

Tra i cantautori più apprezzati della scena italiana, Enrico Nigiotti torna dal vivo con i brani del nuovo album “Maledetti onnamorati”, pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con “Ogni volta che non so volare”. Un progetto che conferma la sua capacità di raccontare emozioni autentiche con grande intensità; Alex Wyse. Tra i protagonisti della nuova generazione pop italiana, Alex Wyse è attualmente in tour con l’album “Dicono che tutte le cose belle poi finiscono”, trainato dai singoli “Arrivederci più” e “+Love. Un artista capace di unire energia, sensibilità e una forte connessione con il pubblico”;

Tra i protagonisti della nuova generazione pop italiana, Alex Wyse è attualmente in tour con l’album “Dicono che tutte le cose belle poi finiscono”, trainato dai singoli “Arrivederci più” e “+Love. Un artista capace di unire energia, sensibilità e una forte connessione con il pubblico”; Mida. Tra i giovani artisti più seguiti del panorama italiano, Mida continua a conquistare streaming e classifiche con il suo stile che fonde pop, urban e sonorità internazionali. Tra i brani più recenti spicca “Canzone d’amore”, singolo che ha aperto il suo 2026 confermandone la crescita artistica;

Tra i giovani artisti più seguiti del panorama italiano, Mida continua a conquistare streaming e classifiche con il suo stile che fonde pop, urban e sonorità internazionali. Tra i brani più recenti spicca “Canzone d’amore”, singolo che ha aperto il suo 2026 confermandone la crescita artistica; Eddie Brock. Una delle realtà emergenti più interessanti della scena urban-pop italiana, Eddie Brock si sta facendo notare grazie a produzioni contemporanee e a una crescente presenza sulle piattaforme digitali. Un nome in forte ascesa tra i nuovi protagonisti della musica italiana;

Una delle realtà emergenti più interessanti della scena urban-pop italiana, Eddie Brock si sta facendo notare grazie a produzioni contemporanee e a una crescente presenza sulle piattaforme digitali. Un nome in forte ascesa tra i nuovi protagonisti della musica italiana; Mietta. Voce elegante e protagonista della musica italiana da oltre trent’anni, Mietta continua a emozionare il pubblico con il suo repertorio senza tempo. Al Radio Stop Festival presenterà anche il nuovo singolo “Mille bugie”, che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico;

Voce elegante e protagonista della musica italiana da oltre trent’anni, Mietta continua a emozionare il pubblico con il suo repertorio senza tempo. Al Radio Stop Festival presenterà anche il nuovo singolo “Mille bugie”, che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico; Cioffi. Cantautore e autore tra i più interessanti della nuova scena pop italiana, Cioffi è attualmente in promozione con “Farfalle (nello stomaco)”, il nuovo singolo realizzato insieme a Noemi. Un brano che conferma la sua scrittura diretta e contemporanea;

Cantautore e autore tra i più interessanti della nuova scena pop italiana, Cioffi è attualmente in promozione con “Farfalle (nello stomaco)”, il nuovo singolo realizzato insieme a Noemi. Un brano che conferma la sua scrittura diretta e contemporanea; Shade. Rapper, cantautore e freestyler amatissimo dal pubblico, Shade torna con il nuovo singolo “Toxic”, brano dalle sonorità latin pop e urban destinato a lasciare il segno nell’estate 2026. Sul palco porta tutta la sua energia e la sua inconfondibile ironia;

Rapper, cantautore e freestyler amatissimo dal pubblico, Shade torna con il nuovo singolo “Toxic”, brano dalle sonorità latin pop e urban destinato a lasciare il segno nell’estate 2026. Sul palco porta tutta la sua energia e la sua inconfondibile ironia; Seltsam. Tra le nuove voci emergenti della scena italiana, Seltsam propone un progetto musicale originale che mescola pop, elettronica e influenze internazionali. Un percorso artistico in continua evoluzione che sta attirando crescente attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori;

Tra le nuove voci emergenti della scena italiana, Seltsam propone un progetto musicale originale che mescola pop, elettronica e influenze internazionali. Un percorso artistico in continua evoluzione che sta attirando crescente attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori; Mr. Rain. Cantautore e rapper tra i più amati degli ultimi anni, Mr. Rain continua a conquistare il pubblico con canzoni capaci di affrontare temi profondi e universali. Un artista che ha saputo trasformare emozioni e fragilità in alcuni dei maggiori successi della musica italiana recente;

Cantautore e rapper tra i più amati degli ultimi anni, Mr. Rain continua a conquistare il pubblico con canzoni capaci di affrontare temi profondi e universali. Un artista che ha saputo trasformare emozioni e fragilità in alcuni dei maggiori successi della musica italiana recente; Silvia Salemi. A trent’anni dal debutto discografico, Silvia Salemi celebra la sua carriera con il nuovo singolo “End of Silence”, che anticipa il prossimo progetto discografico. Una delle voci più eleganti e riconoscibili del panorama musicale italiano;

A trent’anni dal debutto discografico, Silvia Salemi celebra la sua carriera con il nuovo singolo “End of Silence”, che anticipa il prossimo progetto discografico. Una delle voci più eleganti e riconoscibili del panorama musicale italiano; Michele Bravi. Tra gli artisti più raffinati della musica italiana contemporanea, Michele Bravi arriva al Radio Stop Festival con il nuovo singolo “Io tu lei lui”, pubblicato il 5 giugno. Un brano che conferma la sua straordinaria capacità di raccontare emozioni, relazioni e sfumature dell’animo umano;

Tra gli artisti più raffinati della musica italiana contemporanea, Michele Bravi arriva al Radio Stop Festival con il nuovo singolo “Io tu lei lui”, pubblicato il 5 giugno. Un brano che conferma la sua straordinaria capacità di raccontare emozioni, relazioni e sfumature dell’animo umano; Ludwig. Tra i protagonisti della scena pop-dance italiana, Ludwig è autore di hit che hanno conquistato milioni di ascolti e fatto cantare il pubblico di tutta Italia. Le sue esibizioni dal vivo sono sinonimo di ritmo, leggerezza e divertimento;

Tra i protagonisti della scena pop-dance italiana, Ludwig è autore di hit che hanno conquistato milioni di ascolti e fatto cantare il pubblico di tutta Italia. Le sue esibizioni dal vivo sono sinonimo di ritmo, leggerezza e divertimento; Opi. Uscito dal serale di Amici 2026, Opi rappresenta una delle nuove proposte della musica italiana contemporanea. Con uno stile personale e moderno, sta attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori grazie ai suoi recenti progetti discografici;

Uscito dal serale di Amici 2026, Opi rappresenta una delle nuove proposte della musica italiana contemporanea. Con uno stile personale e moderno, sta attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori grazie ai suoi recenti progetti discografici; Riccardo Stimolo. Cantautore e musicista dalla forte personalità artistica, Riccardo Stimolo porta sul palco un repertorio che unisce melodia, energia e autenticità. Un percorso in continua crescita che lo sta facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio anche grazie ad Amici di Maria de Filippi.

Una serata che unirà generazioni e stili musicali differenti, tra grandi successi radiofonici, nuove proposte e artisti protagonisti dei più importanti talent e festival nazionali.

Il secondo appuntamento grossetano sarà invece martedì 23 giugno, sempre in piazza Dante, con un cast altrettanto prestigioso: Alexia, Meek, Chiara Galiazzo, Luk3, Ivana Spagna, Nicolò Filippucci, Angie, Breakfast Club (Viola, Fabio, Cristiano e Ascanio), Senza Cri, Random, Gard e Giordana Angi.

A chiudere la settimana grossetana sarà giovedì 25 giugno il coinvolgente Radio Stop Party, uno spettacolo all’insegna della musica da cantare insieme che vedrà protagonista una delle artiste più amate di sempre: Cristina D’Avena.

A condurre le serate saranno l’editore di Radio Stop, Roberto Giannoni, affiancato dall’influencer Antonella Fiordelisi.

“Questa quarta edizione conferma il percorso di crescita di ‘Grande Estate’, una manifestazione nata quattro anni fa con l’obiettivo di rendere il centro cittadino sempre più vivo e attrattivo – ha sottolineato l’assessore al turismo del Comune di Grosseto, Riccardo Megale -. Crediamo fortemente nell’importanza del centro storico come luogo di aggregazione e partecipazione, e iniziative come questa contribuiscono concretamente a renderlo più frequentato e dinamico durante il periodo estivo. Inoltre, la collaborazione con Radio Stop ci ha permesso di promuovere al meglio ogni appuntamento della rassegna costruendo un calendario capace di parlare a pubblici diversi, con artisti per tutte le generazioni e per tutti i gusti musicali. La partecipazione degli sponsor Conad, Spirulina Becagli, Maremà con la collaborazione CentriAmo Grosseto rappresenta un segnale importante di fiducia verso un progetto che continua a crescere”.

Un’estate di musica, spettacolo e grandi emozioni

Il Radio Stop Festival rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana, capace di richiamare migliaia di persone grazie a un format che unisce musica dal vivo, intrattenimento e spettacolo.

Ogni serata sarà a ingresso libero e offrirà al pubblico la possibilità di vivere da vicino l’energia dei grandi artisti italiani in alcune delle location più suggestive della Toscana.

L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità, creando occasioni di incontro, aggregazione e promozione turistica che coinvolgano residenti e visitatori.