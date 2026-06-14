Progetto Ti-Link: secondo incontro di consultazione pubblica

Follonica (Grosseto). Prosegue il percorso di consultazione pubblica sul progetto Ti-Link, il collegamento elettrico sottomarino in corrente continua tra la Tunisia e l’Italia promosso dalla società Zhero, con un appuntamento dedicato al Comune di Follonica.

Il percorso partecipativo prosegue con nuovi momenti di informazione e confronto pensati per favorire l’approfondimento dei contenuti progettuali e la raccolta di contributi, osservazioni e quesiti da parte dei cittadini e dei portatori di interesse.

L’incontro si inserisce nell’ambito della consultazione pubblica prevista dal procedimento autorizzativo presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e rappresenta un’occasione di confronto aperto con cittadini, associazioni e portatori di interesse locali.

Durante il secondo incontro (il primo si era avuto il 19 maggio) verranno illustrati gli elementi principali del progetto e gli aggiornamenti del percorso, con spazio per domande, approfondimenti e contributi da parte dei partecipanti.

L’appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno, dalle 17.00 alle 20.00, nella sala Tirreno.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Maggiori informazioni su: www.ti-link.it