“Note al chiaro di luna”: torna la rassegna musicale alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dodici concerti sotto il cielo stellato d’estate, tra luglio e agosto, nell’incantevole scenario della Casa Rossa Ximenes, nel cuore della riserva naturale della Diaccia Botrona.

Torna con la sesta edizione il festival “Note al chiaro di luna – Sulle orme di Carlo Fruttero” organizzato da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

«Una nuova edizione per una rassegna molto apprezzata – afferma il sindaco Elena Nappi – che conferma un format di successo che lega storia del territorio, ambiente e cultura, per questo abbiamo riproposto il doppio appuntamento settimanale, martedì e giovedì, sperimentato lo scorso anno. Questa stagione sarà dedicata ad un grande personaggio della scrittura italiana, cittadino onorario di Castiglione della Pescaia, nell’anno del centenario dalla nascita, Carlo Fruttero, al quale sarà dedicata anche una serata speciale in compagnia della figlia Carlotta, per festeggiare questa importante ricorrenza. Tutti gli artisti che si esibiscono su questo straordinario palcoscenico sono eccellenti talenti della musica classica, jazz o moderna e per la loro scelta ringrazio il nostro direttore artistico, Gloria Mazzi, che da anni segue la formazione del nostro programma».

«Questo festival è sempre stato speciale – dichiara il maestro Gloria Mazzi, direttrice artistica di “Note al chiaro di luna” – perché unisce una programmazione musicale di qualità con una location unica come la Casa Rossa Ximenes, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. Anche quest’anno proponiamo un programma che spazia tra vari generi, dal jazz allo swing, dalla canzone d’autore alla musica classica, fino al tango. Siamo arrivati alla sesta edizione, segno di un successo ormai consolidato: grazie al pubblico che ci segue, al sindaco Elena Nappi e all’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e a tutti gli sponsor che ci sostengono».

Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30 con ingresso al museo di 8 euro; per informazioni e prenotazioni: e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, telefono 0564.927244 0 0564.933678.

Il programma

Ecco il programma completo.

Giovedì 2 luglio il debutto con “Scapigliati a tutto swing”: Giulio Scapigliati (voce), Alessio Buccella (piano-synth, bass), Elena Mirandola (violino) e Federico Righi (batteria).

Martedì 7 luglio Andrea Volcan al violoncello.

Giovedì 9 luglio Italian Project Quartet: Cristina Capocchi (voce), Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Massimiliano Pinzauti (pianoforte) e Michele Staino (contrabbasso).

Martedì 14 luglio Le chitarre da ripostiglio (Luca Pirozzi e Luca Giacomelli) in “Sketchbook De André”.

Martedì 21 luglio “Sueño al Sur: Tango y folklore argentino” con Lorenza Baudo (voce) e Alessandro Benedettelli (chitarra).

Giovedì 23 luglio in scena il duo Riccardo Guazzini (sax) e Anna Bodnar (fisarmonica).

Martedì 28 luglio il Trio Duo flauti e fagotto con Eleonora Lucci (flauto), Sara Chionne (flauto) e Francesca Diamanti (fagotto).

Giovedì 30 luglio sarà una serata tutta “In Jazz” con Gabriele Milani (tromba), Davide Rinciari (sassofono), Andrea Amato (contrabbasso), Matteo Mariani (chitarra) e Tiziano Pratesi (batteria).

Martedì 4 agosto è in programma un “Omaggio a De André” con Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra).

Giovedì 13 agosto si esibirà il duo Iole & Leo, voce e chitarra.

Martedì 18 agosto “Da Paganini a Ellington” con Matt Pickart (violino) e Alessandro Benedettelli (chitarra).

L’edizione 2026 di “Note al chiaro di luna” si concluderà giovedì 20 agosto con “I tre moschettieri”: Duccio Dal Piaz, Guido Pianigiani, Giacomo Mazzetti e Niccolò Bini.