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“Voci a Pitigliano”: lo spettacolo “L’Italia dei paesi” apre il terzo fine settimana di incontri sul turismo

Ecco il programma del weekend

di Redazione
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Pitigliano (Grosseto). Si concentra sulla parola “felicità” il terzo fine settimana di “Voci a Pitigliano”, la manifestazione che si articola in quattro weekend di incontri pubblici, lezioni-spettacolo e dialoghi con alcuni dei più autorevoli giornalisti e studiosi italiani, per confrontarsi sul futuro dell’accoglienza.

Un luogo è bello quando la gente ci vive bene e il viaggiatore incontra il sorriso di chi lo accoglie: è questo il filo conduttore dell’iniziativa, che propone un cambio di prospettiva, andando oltre i soli indicatori economici per mettere al centro il benessere delle persone.

Il progetto è promosso dal Comune di Pitigliano e patrocinato dalla Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e Unioncamere.

Il programma

Saranno Franco e Livio Arminio ad aprire, con lo spettacolo in programma sabato 11 aprile, alle 21.30, al Teatro Salvini, dal titolo “L’Italia dei paesi”, laboratorio collettivo di ascolto confronto e responsabilità. Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo, da anni dedica la sua ricerca ai piccoli paesi delle aree interne per raccontarne la bellezza e la fragilità, tra memoria, spopolamento e possibilità di rinascita. Livio Arminio collabora alla costruzione scenica e musicale dello spettacolo, contribuendo a trasformare la parola poetica in esperienza condivisa.

Domenica 12 aprile “Voci a Pitigliano” prosegue, a partire dalle 9.15, nella sala Ildebrando, in piazza Fortezza Orsini, con il laboratorio collettivo di ascolto che mette insieme studiosi, amministratori e protagonisti del mondo della cultura, chiamati a condividere punti di vista e prospettive. Interverranno, con il ruolo di fomentatori locali Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa, che porterà un contributo sul ruolo dell’informazione indipendente e sulle nuove modalità di raccontare e diffondere cultura, e Lorenzo Terzoli, guida ambientale, che condividerà esperienze e riflessioni sul rapporto diretto con il territorio, tra cammino, natura e consapevolezza.

La riflessione entrerà nel vivo con Franco Arminio, sul tema “Raccontare e difendere i peasaggi”, Stefano Ardito, scrittore, giornalista, regista e documentarista, esperto di cammini e sentieri, terrà l’intervento dal titolo “Seguendo i piedi: quando il territorio si scopre camminando.” Stefano Bartolini, professore di Economia della felicità ed Economia politica all’Università di Siena, illustrerà il suo “Manifesto della felicità, per passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere”.

Seguirà la tavola rotonda tra amministratori per la condivisione di esperienze con la partecipazione dell’assessore della Regione Toscana Cristina Manetti a turismo culturale, Università, parità di genere e diritto alla felicità, e di Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano.

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