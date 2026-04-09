Home CinemaNuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend
CinemaCinema GrossetoCosta d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

In sala ci saranno "Il Dio dell'amore", "Cena di classe", "Un poeta" e "Jumpers-Un salto tra gli animali"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, “Cena di classe” di Francesco Mandelli, “Un poeta” di Simon Mesa Soto e “Jumpers-Un salto tra gli animali” della Disney.

Il primo sarà proiettato venerdì 10 alle 16.45 e sabato 11 aprile alle 19. “Cena di classe” sarà in sala venerdì 10 alle 19, sabato 11 alle 21.15 e domenica 12 aprile alle 19. “Un poeta” di Soto ci sarà venerdì 10 alle 21.15, sabato 11 alle 16.45 e domenica 12 aprile alle 21.15. “Jumpers – Un salto tra gli animali” sarà in programma per domenica 12 aprile alle ore 16.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incendio boschivo a Monte Argentario: in azione mezzi...

“Scriabin Concert Series”: piano recital di Tobia Pizzirani...

“La sorgente di Castalia”: premiazione del concorso letterario

“Ben venga Primavera!”: un incontro sulle tradizioni popolari...

“L’ombra del dubbio”: al via la mostra collettiva...

Premio letterario “Heba”: c’è tempo fino al 30...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: