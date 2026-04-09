Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, “Cena di classe” di Francesco Mandelli, “Un poeta” di Simon Mesa Soto e “Jumpers-Un salto tra gli animali” della Disney.

Il primo sarà proiettato venerdì 10 alle 16.45 e sabato 11 aprile alle 19. “Cena di classe” sarà in sala venerdì 10 alle 19, sabato 11 alle 21.15 e domenica 12 aprile alle 19. “Un poeta” di Soto ci sarà venerdì 10 alle 21.15, sabato 11 alle 16.45 e domenica 12 aprile alle 21.15. “Jumpers – Un salto tra gli animali” sarà in programma per domenica 12 aprile alle ore 16.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.