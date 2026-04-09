Primo soccorso dei bambini, corsi gratuiti nella sede de Gli Anta: ecco come partecipare

Braccagni (Grosseto). Promuovere la cultura della prevenzione e fornire strumenti concreti per affrontare le emergenze pediatriche.

Con questo obiettivo Gli Anta Aps di Braccagni organizzano una giornata formativa gratuita dedicata al primo soccorso nei bambini, aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, dal titolo “Non succede ai bambini, ma se succede…”, si terrà domenica 12 aprile, con il fondamentale patrocinio dell’Asl Toscana Sud Est, nella sede dell’associazione in viale dei Garibaldini 42.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà alle 16 con il corso di disostruzione delle vie aeree pediatriche, rivolto a un massimo di 12 partecipanti, con alcuni posti su prenotazione ancora disponibili. A guidare la sessione saranno Elisabetta Carone, infermiera coordinatrice della Pediatria dell’Azienda Toscana Sud Est, e Alceo Crescenzi, medico pediatra della stessa azienda. Un appuntamento formativo essenziale per genitori, nonni, educatori e per chiunque desideri acquisire competenze immediate e salvavita.

A seguire, dalle 18 alle 19, l’incontro aperto a tutti i partecipanti ed agli esterni, in questo caso senza prenotazione, sul tema “Il primo soccorso agli incidenti domestici nei bambini”, con gli interventi di Andrea Minucci, infermiere responsabile del Percorso pediatrico dell’Azienda Toscana Sud Est, e Alessandra Tabarrini, medico pediatra. Sarà presente anche la dottoressa Susanna Falorni, direttrice della Uoc Pediatria e Neonatologia del Misericordia di Grosseto, a testimonianza dell’impegno del territorio nel promuovere una cultura condivisa della sicurezza infantile.

La giornata si concluderà con un’apericena solidale (contributo di 15 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni). L’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Grosseto, rafforzando il legame tra comunità, volontariato e sanità pubblica.

Per il corso di disostruzione pediatrica e per l’apericena è richiesta la prenotazione entro venerdì 10 aprile al numero 329.4193925.

Con questa iniziativa, Gli Anta Aps confermano il proprio ruolo di presidio sociale e culturale, capace di trasformare la partecipazione in un gesto concreto verso i più piccoli e verso l’intera comunità.