Emergenza freddo: il dormitorio in città resta aperto fino al 10 aprile

Follonica. Prosegue l’impegno del Comune di Follonica a tutela delle persone in condizioni di fragilità.

A fronte del perdurare delle temperature rigide e delle previsioni meteo dei prossimi giorni, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’apertura del dormitorio per l’emergenza freddo situato in via Cassarello fino al prossimo 10 aprile.

Inizialmente, la chiusura della struttura era stata programmata per la fine di marzo.

Tuttavia, la necessità di garantire un punto di riferimento a chi non ha una dimora ha spinto l’assessore alle politiche sociali a incrementare il periodo di disponibilità del servizio.

“Abbiamo scelto di posticipare la chiusura per non lasciare nessuno scoperto in una fase climatica ancora difficile – dichiara l’assessore al sociale, Sandro Marrini -. Il servizio è attivo e consolidato: continuare a offrire un punto di riferimento per la notte a chi ne ha bisogno è un atto di responsabilità che l’amministrazione assume con convinzione”.