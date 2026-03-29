“Svuota Cantine”: torna il mercatino dell’usato, ecco come partecipare

Follonica (Grosseto). Domenica 12 aprile il Parco Centrale di Follonica ospiterà “Svuota Cantine”, mercatino degli oggetti usati. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 19 e le cittadine e i cittadini potranno fare richiesta esclusivamente tramite modulo online presente sul sito del Comune di Follonica al seguente link: SVUOTA cantine Aprile 2026 / Eventi / Vivere il comune / Homepage – Città di Follonica

I partecipanti potranno vendere i loro oggetti, purché non derivino da un’attività artigianale, né commerciale, né propria, né di terze persone.

“E’ un evento che offre la possibilità di riutilizzare gli oggetti usati, tramite scambio o vendita, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare. Come ogni anno, siamo sicuri che ci saranno tante richieste di esposizione e ci sarà un forte interesse e movimento di persone durante la giornata”, dichiara il vicesindaco Danilo Baietti.

Nel mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.