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Rapporto tra scienza e poesia: se ne parla in un incontro del professor La Mantia

L'iniziativa è in programma martedì 31 marzo

di Redazione
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Grosseto. Martedì 31 marzo, alle 17, nella sala del Polo culturale Le Clarisse, il professore David La Mantia affronterà il seguente tema: “Scienza e poesia: un incontro possibile?” .

La scienza e la poesia, due mondi apparentemente opposti, possono davvero incontrarsi o sono destinati a rimanere su binari paralleli, senza mai convergere?

Le due discipline vengono comunemente considerate antitetiche, ma in realtà possono avere molto in comune. Attraverso esempi e testimonianze, l’incontro cercherà di capire come la scienza possa ispirare la poesia e come la poesia possa aiutare a comprendere la scienza, arricchendo insieme la comprensione del mondo.

Condividono infatti alcuni punti di contatto: entrambe cercano di di descrivere la realtà e di evocare emozioni, entrambe utilizzano il linguaggio per creare immagini e rappresentazioni di quanto esiste attorno a noi, ispirate dalla meraviglia, dalla curiosità, dal desiderio di consapevolezza.

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