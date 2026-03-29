Rapporto tra scienza e poesia: se ne parla in un incontro del professor La Mantia

Grosseto. Martedì 31 marzo, alle 17, nella sala del Polo culturale Le Clarisse, il professore David La Mantia affronterà il seguente tema: “Scienza e poesia: un incontro possibile?” .
La scienza e la poesia, due mondi apparentemente opposti, possono davvero incontrarsi o sono destinati a rimanere su binari paralleli, senza mai convergere?
Le due discipline vengono comunemente considerate antitetiche, ma in realtà possono avere molto in comune. Attraverso esempi e testimonianze, l’incontro cercherà di capire come la scienza possa ispirare la poesia e come la poesia possa aiutare a comprendere la scienza, arricchendo insieme la comprensione del mondo.
Condividono infatti alcuni punti di contatto: entrambe cercano di di descrivere la realtà e di evocare emozioni, entrambe utilizzano il linguaggio per creare immagini e rappresentazioni di quanto esiste attorno a noi, ispirate dalla meraviglia, dalla curiosità, dal desiderio di consapevolezza.