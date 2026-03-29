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Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari del weekend di Pasqua

Per maggiori informazioni, consultare il sito oppure i canali social della struttura

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). L’Accademia Mare Ambiente comunica che l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, a Porto Santo Stefano, durante il week-end di Pasqua sarà aperto nei seguenti orari:

  • venerdì 3 aprile, dalle 15.00 alle 19.00;
  • sabato 4 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
  • domenica 5 aprile, dalle 16.00 alle 19.00;
  • lunedì 6 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per maggiori informazioni, consultare il sito oppure i canali social della struttura:

  • tel e fax 0564.815933;
  • e-mail: acquario.argentario@gmail.com;
  • sito internet www.acquarioargentario.org;
  • pagina Facebook Acquario Mediterraneo dell’Argentario;
  • profilo Instagram acquarioargentario.
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