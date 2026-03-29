Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari del weekend di Pasqua

Monte Argentario (Grosseto). L’Accademia Mare Ambiente comunica che l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, a Porto Santo Stefano, durante il week-end di Pasqua sarà aperto nei seguenti orari:
- venerdì 3 aprile, dalle 15.00 alle 19.00;
- sabato 4 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
- domenica 5 aprile, dalle 16.00 alle 19.00;
- lunedì 6 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Per maggiori informazioni, consultare il sito oppure i canali social della struttura:
- tel e fax 0564.815933;
- e-mail: acquario.argentario@gmail.com;
- sito internet www.acquarioargentario.org;
- pagina Facebook Acquario Mediterraneo dell’Argentario;
- profilo Instagram acquarioargentario.