Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella zona industriale

Follonica (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento sulla rete idrica in via del Fonditore.

I lavori sono in programma dalle 10.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la zona industriale di Follonica e in via Caduti del Lavoro (solo presso il ristorante la Mangiatoia). Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

