Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella zona industriale

L'intervento è in programma giovedì 15 gennaio

Follonica (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento sulla rete idrica in via del Fonditore.

I lavori sono in programma dalle 10.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la zona industriale di Follonica e in via Caduti del Lavoro (solo presso il ristorante la Mangiatoia). Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

