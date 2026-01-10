Home AttualitàPino pericolante: transennata una porzione di piazza in città
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Pino pericolante: transennata una porzione di piazza in città

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 151 views

Follonica (Grosseto). Prosegue l’attività di monitoraggio e messa in sicurezza del patrimonio arboreo di Follonica da parte dell’amministrazione comunale. Questa mattina, a seguito di un sopralluogo tecnico, una porzione di piazza Vittorio Veneto è stata temporaneamente recintata a causa di un pino che presentava segni di instabilità.

L’intervento di oggi, scattato con rapidità grazie alla segnalazione dell’assessore al verde Sandro Marrini e al pronto intervento degli uffici comunali preposti, ha l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei passanti.

Nelle prossime ore, la pianta in questione e gli altri esemplari presenti nell’area saranno sottoposti a rigorose verifiche tecniche per determinare l’entità del rischio e il tipo di intervento necessario, valutando se necessario, all’abbattimento controllato.

E’ intervenuto direttamente l’assessore al verde Sandro Marrini, sottolineando l’importanza della prevenzione, specialmente in condizioni meteorologiche avverse: “La sicurezza dei cittadini di Follonica è la nostra priorità assoluta. L’amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile per monitorare costantemente lo stato del nostro verde pubblico, un’attività che diventa ancora più capillare e tempestiva nelle giornate di maltempo e forte vento. Grazie al lavoro degli uffici cerchiamo di intervenire in tempo reale per prevenire potenziali pericoli per i pedoni e per i mezzi”.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le delimitazioni dell’area per consentire il completamento dei rilievi tecnici in totale sicurezza.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Al via il corso gratuito di autodifesa personale:...

Carnevale: ecco le sette reginette dei rioni

Diminuisce la popolazione sul territorio comunale: ecco tutti...

Tirrenica, Giani: “Inaccettabile ripartire da capo, finanziare e...

Marciapiedi e attraversamenti pedonali più sicuri: al via...

“Totalmente incompatibili”: ancora pochi biglietti per assistere all’anteprima...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: