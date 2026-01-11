“Lettere di passione e di fede”: incontro su Abelardo ed Eloisa alla biblioteca Chelliana

Grosseto. Lunedì 12 gennaio, alle 17, nell’aula magna della biblioteca Chelliana di Grosseto, avrà luogo un incontro con Giuseppe Mazzullo sul tema “Lettere di passione e di fede: Abelardo ed Eloisa, un epistolario senza tempo” .

L’iniziativa, presentata da Fulvia Perillo e Letizia Stammati, si inserisce nel percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

L’incontro

Abelardo ed Eloisa: due voci che ancora oggi ci parlano di desiderio e fede, libertà e sacrificio in una corrispondenza che sfugge al tempo, tra filosofia, religione e cuore in tumulto.

Abelardo, già celebre maestro di logica e teologia, pensatore brillante e controverso, venne chiamato ad insegnare alla giovane Eloisa, allieva geniale e fanciulla di rara intelligenza, nipote di un canonico parigino. Proprio in una Parigi medievale si innamorarono e, sfidando la Chiesa, la società, il destino, nacque tra loro una relazione proibita. Lei aveva 17 anni, lui 39, ma non fu l’età a dividerli… fu il mondo.

Non solo due amanti, ma due intellettuali, due anime ferite, Abelardo ed Eloisa scrissero una delle vicende più intense nella storia dell’umanità. Drammaticamente interrotto, il loro sentimento rimase saldo e continuò… attraverso le lettere. Lettere d’amore, di rimpianto, di riflessione, di spiritualità.

Un dialogo che ancora oggi ci tocca e ci scuote, ci fa pensare.